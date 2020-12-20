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Zorlu Töre'den Şehitleri Anma mesajı

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Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre bir mesaj yayınladı
Zorlu Töre'den Şehitleri Anma mesajı

Töre'nin mesajı şu şekilde:

Ulusal direnişimizdeki şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Şehitlerimizin emaneti olan vatan, millet, bayrak, istiklal ve Devletimize göz dikenleri asla affetmeyeceğimizi bir kez daha kamuoyuna duyururuz.

Kıbrıs adasını Helenizme asla teslim etmeyeceğimizi bütün dünya bilmelidir. Kıbrıs Girit olmayacak 12 adalardan sonra 13. ada olarak Yunan olmayacak.

Çözüm, barış, Birleşik Kıbrıs masallarıyla halkımız aldatılmayacaktır. Bizim artık bağımsız devletimiz var. Anavatanımız Türkiye ve şanlı Türk Ordusu bizimledir. Ne mutlu ulusal direnişimize ve aziz şehitlerimize sahip çıkan halkımıza. Ne mutlu Türküm diyene.

       Zorlu TÖRE

        KKTC Cumhuriyet Meclis  Başkan Yardımcısı

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