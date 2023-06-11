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Zorlu Töre'nin Ankara'daki patlamayla ilgili mesajı...

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Ankara’daki patlamayla ilgili mesaj yayımladı.
Zorlu Töre'nin Ankara'daki patlamayla ilgili mesajı...

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Ankara’da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için mesaj yayımladı.

Töre, mesajında şunları kaydetti:

“Anavatanımızın Başkenti Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 5 işçinin şehit olduğu haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum.

Kıbrıs Türk halkını da derinden üzen bu vahim olayda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yüce Türk Milletine başsağlığı dilerim"

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