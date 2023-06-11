Zorlu Töre'nin Ankara'daki patlamayla ilgili mesajı...

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Ankara’da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için mesaj yayımladı.
Töre, mesajında şunları kaydetti:
“Anavatanımızın Başkenti Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 5 işçinin şehit olduğu haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum.
Kıbrıs Türk halkını da derinden üzen bu vahim olayda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yüce Türk Milletine başsağlığı dilerim"
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