Zorlu Töre'nin kardeşi Bozdağ Töre Hayatını Kaybetti.
Acı haberi Zorlu Töre sosyal medya hesabından şu sözlerle verdi:
Kardeşım BOZDAĞ TÖRE Yİ KAYBETTİK .ACIMIZ. ÇOK BÜYÜK.
54 Yaşındaki Bozdağ Töre 4 metre yükseklikten düşerek yaralanmıştı
Zorlu Töre'nin kardeşi Bozdağ Töre Hayatını Kaybetti.
Acı haberi Zorlu Töre sosyal medya hesabından şu sözlerle verdi:
Kardeşım BOZDAĞ TÖRE Yİ KAYBETTİK .ACIMIZ. ÇOK BÜYÜK.
54 Yaşındaki Bozdağ Töre 4 metre yükseklikten düşerek yaralanmıştı
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