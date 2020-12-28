Zorlu Töre'nin oğlu:“Her türlü oyunu kurdunuz, her türlü entrikayı çevirdiniz. Yazıklar olsun”

Zorlu Töre'nin oğlu Tuygun Töre'nin paylaşımı:

“Her türlü oyunu kurdunuz, her türlü Entrikayı çevirdiniz.

-Külliye böyle istedi dediniz

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan böyle istiyor dediniz.

-Emanetçi başkan geri çekil dedi, çekilmedi.

-Kabinede kadın yokmuş da bari Meclis Başkanıymış kadın olsun, sanki de cinsiyete göre makam verilir bu ülkede!

Hiçbiri olmadı Zorlu Töre’yi harcamak için uzattıkça uzattınız bir meclis başkanlığı seçimini bile zamanında yapmadınız!

Yazıklar olsun.

Zorlu Töre bu günlere dişiyle tırnağıyla kanıyla geldi.

Bazılarınız gibi gökten zembille, müdahaleyle, tehditle, telkinle değil!

Sizden korkan sizin gibi olsun.”