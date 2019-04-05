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Zorlu Töre’nin oğlundan açıklama

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Zorlu Töre'nin geçirdiği kalp krizi sonrası, oğlu Tuygun Töre, Zorlu Töre'nin sağlığıyla igili açıklamalarda bulundu.
Zorlu Töre’nin oğlundan açıklama

Tuygun Töre'nin açıkşaması şu şekilde:

"Duygulandık..

Malum, 2 gündür ailece babamızın yanında devlet hastanesindeyiz..

Başarılı bir anjiyo ameliyatından sonra babamız bugün sabah yoğun bakım servisinden çıktı ve normal servise alındı.

Gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından Binlerce kişi aradı, mesaj attı, hatırımızı sordu, hastaneye geldi; bizlere destek verdi..

Ama hepsinden öte bizleri duygulandıran babamın bugün normal odaya çıktığını öğrenen hastanede yatılı olarak kalan birçok insanımız kimisi tekerlekli sandalyede, kimisi elinde serumuyla, ameliyatlı halleriyle,kimisi bir yakınının yardımıyla babamızı ziyarete geldi, babama ve bizlere moral verdi destek oldu.

Sevilmek güzel şey vesselam, herkese sonsuz teşekkür ederiz.

Allah herkese Şifa versin,dertlerine derman versin..

Babamızla birkez daha gurur duyduk, sevenlerimizle duygulandık."

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