‘Zorunlu din dersi’ aleyhine bir karar daha: Ateist öğrenciye tazminat

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Anayasa Mahkemesi (AYM) din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf tutulmak isteyen bir ateist öğrencinin başvurusunun kabul edilmemesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmetti.

AYM öğrenciyle velisine 20 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Türkiye’de ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde açılan birçok davadan benzer kararlar çıksa da hükümet din dersini zorunlu tutmaya devam ediyor.

Karara 15 AYM üyesinin yedisi karara karşı oy kullandı. Mahkemenin bu kararı ders müfredatını inceleyerek aldığı belirtildi.

Anayasa’nın 24’üncü maddesindeki “Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır” ve “Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır” ifadelerini hatırlatan AYM, mevcut müfredatın ilk alıntıda yer alan din kültürü ve ahlak öğrenimi sınırlarında kalmayıp ikinci alıntıda yer alan din eğitim ve öğretimi seviyesinde olduğuna hükmetti.

Bu konudaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Danıştay kararlarını da hatırlatan AYM, Danıştay’ın 2017’de içtihat değiştirerek dersin Anayasa’ya uygun olduğuna karar vermesine rağmen bu kararın gerekçesini açıklamadığını belirterek bunu dikkate almadı.