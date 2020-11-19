Zorunlu Sigortalar Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Kemal Hansoy getirildi.
Fondan yapılan açıklamaya göre, Kemal Hansoy, Yönetim kurulu Başkanlığı’nı, Yönetim Kurulu’nun oybirliğiyle aldığı kararla yürütücek.
Zorunlu Sigortalar Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Kemal Hansoy getirildi.
Fondan yapılan açıklamaya göre, Kemal Hansoy, Yönetim kurulu Başkanlığı’nı, Yönetim Kurulu’nun oybirliğiyle aldığı kararla yürütücek.
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