Zuckerberg hata yaptıklarını kabul etti

Milyonlarca Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz toplanan kişisel verilerin ABD ve İngiltere’de siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz kullanıldığına yönelik iddialara karşı yazılı bir açıklama yaparak sessizliğini bozan Zuckerberg, saatler sonra CNN kanalına verdiği mülakatta soruları yanıtladı.

Zuckerberg mülakatta, ABD seçimlerine dış müdahale iddiaları, Facebook’un veri sızıntısı skandalı ve “Cambridge Analytica” adlı veri analiz firması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD’de Kasım 2016’da yapılan başkanlık seçimlerine Rusya’nın Facebook üzerinden sahte haberler ve reklamlar kullandığı iddialarına yanıt veren Zuckerberg, “Açıkçası, Rusya’nın seçimlere müdahalesi veya sahte haberler olsun, 2016’da birtakım sorunlara yeterince hakim değildik.” ifadesini kullandı.

“ARA SEÇİMLERE MÜDAHALE ÇABASI VAR”

Zuckerberg, 2016 seçimlerinin ardından Rusya’nın müdahalesi iddiası hakkında “çılgın bir fikir” yorumunu yaparken, CNN’e verdiği mülakatta ise ABD’de kasım ayında yapılacak ara seçimlere dış müdahale çabasının bulunduğundan emin olduğunu söyledi ve şunları kaydetti:

“Rusya gibi ulus devletlerin seçimlere müdahalesini zorlaştırmak için yapmamız gereken işler var. Ayrıca sahte haberlerin de yayılmasını engellemeliyiz. Rusya’nın çabasının ikinci bir versiyonu olduğundan eminim. Bunun üzerinde çalıştıklarından da eminim. Yeni taktikler olacaktır ve bizim de bunları gözlemleyerek önüne geçmemiz lazım. Geçen sene Fransa’daki seçimler kapsamında Facebook’a bazı araçlar yükledik ve seçimlere müdahaleye karşı başarılı olduk. Bunu başarabiliriz. Bunu yapmak için bir sorumluluğumuz var. ABD’deki ara seçimler olsun, bu sene Hindistan ve Brezilya’da da seçimler var.”

“BU BİR HATAYDI”

Mark Zuckerberg, Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının 50 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri ABD ve İngiltere’de siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz kullanıldığına yönelik iddialara da değindi.

Facebook’un veri sızıntısı durumunu ilk olarak 2015’te öğrendiğini kaydeden Zuckerberg, bunun ardından şirketin Cambridge Analytica’ya resmi bir talepte bulunarak Facebook’tan elde ettiği verileri silmesi gerektiğini ilettiği bilgisini paylaştı.

Cambridge Analytica’nın bu verileri sildiğini bildirdiğini ve bunun için resmi belge gösterdiğini vurgulayan Zuckerberg, şöyle konuştu:

“İnsanlar bana bir şeyi yapacaklarına dair yasal onay gösterdikleri zaman buna inanırım. Açıkçası bu bir hataydı. Bu tür hataların ileride gerçekleşmemesinden emin olmamız lazım. Bunun olduğu için gerçekten çok üzgünüm. İnsanların verilerini korumak için sorumluluğumuz var.”

“KONGREDE İFADE VEREBİLİRİM”

Zuckerberg, veri skandalı hakkında ABD Kongresinde ifade verebileceğini belirterek, “Eğer bu yapılacak doğru şeyse bundan mutluluk duyarım.” dedi.

Facebook’un daha fazla regüle edilip edilmemesi konusunda “Regüle edilmememizden emin değilim.” yanıtını veren Zuckerberg, internet ortamında ise özellikle reklamların şeffaflığına daha fazla düzenleme getirilmesi gerektiğini savundu.

HATASINI KABUL ETMİŞTİ

CNN’e verdiği mülakattan birkaç saat önce kendi Facebook sayfasından yazılı bir açıklama yapan Zuckerberg, veri skandalında şirketin hatasını kabul etmişti.

Zuckerberg açıklamasında, “Sizin (kullanıcıların) verilerinizi koruma sorumluluğumuz var. Bunu yapamıyorsak, size hizmet etmeyi hak etmiyoruz. Bu tür olayların yaşanmaması için yıllar önce önlemler almıştık ancak hata yaptık. Facebook’u ben kurdum ve en nihayetinde platformumuzda yaşananlardan ben sorumluyum.” ifadelerini kullanmıştı.

Veri sızıntılarının yeniden yaşanmaması için Facebook’un yeni bir dizi önlemler aldığını da duyuran Zuckerberg, yürütülen soruşturmalar kapsamında Facebook’un düzenleyici kuruluşlarla iş birliği içinde olduğunu kaydetmişti.

Skandalın ardından pazartesi ve salı günlerinde Facebook’un piyasa değerinde toplam 49 milyar dolar kayıp görülürken, Zuckerberg’in kişisel serveti de 6,8 milyar dolar azalmıştı