Zuckerberg Manifestosu’: Sessiz geçmişin inançları, fırtınalı bugün için yetersizdir

Facebook CEO'su Zuckerberg, kullancılara 5700 kelimelik bir mektup göndererek, Facebook’un dünyanın dört bir yanındaki insanları bir araya getirmek için çabalarını ileriye taşıyacağının sözünü verdi.

Dünyanın en büyük sosyal ağının kurucusu olan Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, kullanıcılarına eski ABD Başkanı Abraham Lincoln’den alıntılar yaptığı ve yer yer ‘manifesto’ niteliği de taşıyan 5700 sayfalık bir mektup gönderdi.

Mektubundan herhangi bir isim belirtmeyen Zuckerberg, “Dünya genelinde küreselleşmenin arkada bıraktığı insanlar ve küresel bağlardan geri çekilmek isteyen hareketler var” ifadelerini kullandı.

ZUCKERBERG’DEN ‘KÜRESEL TOPLUM’ ÇAĞRISI

Dünyanın karşı karşıya olduğu sorunu ‘daha fazla bağlanmak veya gidişatı tersine çevirmek’ olarak tanımlayan Zuckerberg, “Artık ilerleme insanlığın sadece şehirler ya da uluslar olarak değil bir küresel topluluk olarak bir araya gelmesini de gerektiriyor” dedi.

Lincoln’un ABD Kongresi’ne yazıldığı bir mektuptan alıntı da yapan Zuckerberg, Facebook'un 1.9 milyar kullanıcısına “Sessiz geçmişin inançları, fırtınalı bugün için yetersizdir” diye yazdı.