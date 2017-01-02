Zuckerberg'den "din" açıklaması

Ateist olduğu bilinen Mark Zuckerberg son açıklamasıyla şaşırttı. Facebook'un CEO'su, "Her şeyi sorguladığım bir dönemden geçtim ve şimdi dinin çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg 25 Aralık’taki Noel Bayramı’nda bir kutlama mesajı yayınladı.

Zuckerberg’in Facebook’ta paylaştığı mesaj üzerine bir kullanıcı “sen ateist değil miydin” diye sordu. Zira Zuckerberg, şahsi hesabında bir dönem kendisini ateist olarak tanımlıyordu.

Zuckerberg soruya, “Hayır. Bir Yahudi olarak yetiştirildim. Her şeyi sorguladığım bir dönemden geçtim ve şimdi dinin çok önemli olduğuna inanıyorum” yanıtını verdi.

İnancıyla ilgili detay vermeyen Zuckerberg’ün Çinli eşi Priscilla Chan’den etkilenerek Budizm’e yaklaşmış olabileceği düşünülüyor.

2015’te eşiyle Çin’e yaptıkları ziyarette bir tapınağa giden Zuckerberg sonrasında şunları anlatmıştı: “Priscilla Busdist ve benden de dua etmemi istedi. Budizm harika bir din ve bir felsefe. Zaman geçtikçe hakkında daha fazla şey öğreniyorum” demişti.

Öte yandan Zucherberg ve Chan geçen yaz Vatikan’da Papa Françesko’yu ziyaret etmiş ve dünyadaki yoksullara teknolojiyi nasıl ulaştırabilecekleri konusunda konuşmuşlardı.

Görüşme sonrası Zuckerberg, Papa’nın merhametinden oldukça etkilendiğini açıklamış, “Asla unutamayacağım bir buluşma oldu. Onun sıcaklığını ve kibarlığını ve insanları ne kadar derinden önemsediğini hissedebiliyorsunuz” demişti.