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'Zuckerberg'in hesabını sileceğim' dedi kendi hesabı silindi

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Zuckerberg'in hesabını sileceğini söyleyen hacker, ava giderken avlandı mı?
'Zuckerberg'in hesabını sileceğim' dedi kendi hesabı silindi

Facebook'ta bir yazılım hatası bulduğunu ve bu hata sayesinde Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'in Facebook hesabını hackleyerek, sileceği iddiasında bulunan tayvanlı hacker Chang Chi-yuan, bu girişiminden vazgeçtiğini ve Facebook hesabının silindiğini çektiği video ile takipçilerine duyurdu.

Facebook'un güvenlik sisteminde bir hata bulduğunu ve bu hata sayesinde Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'in hesabını silme girişiminde bulunacağını duyuran Tayvanlı hacker Chang Chi-yuan, Facebook Live üzerinden canlı yayınlayacağını etkinliğini iptal ettiğini açıkladı.

 

Öte yandan, konuya ilişkin açıklamalarda bulunduğu bir video çeken Chang, kendisine ait Facebook hesabının silindiğini belirtti.

Chang'ın hesabının nasıl silindiği gizemini korurken, Facebook'tan konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Bloomberg'de yayınlanan habere göre, Zuckerberg'in hesabını silme girişimini iptal eden Chang, bir video çekerek açıklamalarda bulundu.

‘PARAMI ALACAĞIM ZAMAN YAZILIM HATASININ KANITLARINI ONLARA GÖSTERECEĞİM'

 

Canlı yayını iptal etse de yazılım hatası olduğu iddiasını sürdüren Chang, "Yapacağım canlı yayını iptal ediyorum. Bulduğum bir yazılım hatasını Facebook'a bildirdim ve ödül paramı alacağım zaman yazılım hatasının kanıtlarını onlara göstereceğim" dedi.

‘ZUCKERBERG'İN FACEBOK HESABI İLE OYNAMAMALIYDIM'

"Zuckerberg'in hesabıyla oynayarak kendimi kanıtlamaya çalışmamalıydım" diyen Chang, "Hala birçok insan, bir sürü yazılım hatası bulmama ve bu bulduğum hatalardan yüksek miktarlarda ödül parası kazanmama rağmen benim yeteneklerimi sorgulamaya kalkacaktır" yorumunda bulundu.

Yasadışı aktivitelerde bulunmayan ve şirketlerin siber güvenlik açıklarını tespit eden 'Beyaz Şapkalılar' isimli bir hacker grubuna mensup olan Chang, geçtiğimiz günlerde 26 bin takipçili Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Zuckerberg'in hesabını hackleyip ardından sileceğini ve bunu Facebook Live üzerinden yayınlayacağını duyurmuştu.

 

Yaşanan bu durumun ‘Beyaz Şapkalılar' olarak bilinen ödül avcılarının böyle bir açıklamada bulunması ve bunu canlı olarak yayınlamasının aşılmadık bir durum olduğu aktarıldı.

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