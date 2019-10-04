Zühal Demir Belçika'da Adalet Bakanı oldu

Belçika’da yaşayan ve daha önce Federal Hükümeti’nde yoksullukla mücadele, fırsat eşitliği, engelliler ve bilimsel politikalardan sorumlu devlet bakanlığı yapan politikacı Zühal Demir yeni Flaman Hükümetine Adalet Bakanı olarak girdi.

39 yaşındaki Zuhal Demir, yeni Flaman Hükümeti’nde planlama, çevre, enerji, turizm ve adalet sorumluluğunu üstlenecek.

Zuhal Demir'in üyesi olduğu Yeni Flaman İttifakı Parisi (NV-A) geçtiğimiz aylarda hükümetten çekilerek krize yol açmıştı.

Türkiye'ye karşı sert eleştirileriyle bilinen Demir, Belçika'daki Leuven Katolik Üniversitesi'nin hukuk bölümünden mezun oldu.

Demir, ilk kez 2010'da parlamentoya gitmişti.

Belçika'nın Limburg bölgesinden seçimlere katılan Zuhal Demir geçtiğimiz 26 Mayıs tarihinde yapılan genel seçimlerde 61 bin 444 oy aldı.

ZUHAL DEMİR KİMDİR?

Zuhal Demir 12 Mart 1980 tarihinde, Tunceli ve Elâzığ kökenli maden işçisi bir babanın üçüncü çocuğu olarak Belçika'nın Genk şehrinde doğdu. 1998-2003 tarihleri arasında Leuven Katolik Üniversitesi'nde Hukuk öğrenimi gördü. 2003-2004 yılları arasında Brüksel Vrije Üniversitesi'nde Sosyal Hukuk Yüksek Lisansına devam etti.

ZUHAL DEMİR NERELİ?

Zuhal Demir baba tarafından aslen Tunceli'lidir. Bir tarafı ise Elazığ'a uzanmaktadır. Babası maden işçisi olarak uzun yıllar çalışmış ardından emekli olmuştur.

ZUHAL DEMİR EĞİTİM HAYATI

Leuven Katolik Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Mezuniyetin ardından, 2003 ve 2004 yılları arasında Brüksel Vrije Üniversitesi'nde Sosyal Hukuk üzerine Yüksek Lisans yapmıştır.

ZUHAL DEMİR SİYASİ KARİYERİ

İlk olarak 2001 yılında milletvekili seçilmiş ardından Belçika Temsilciler Meclisi'ne girmiştir. 24 Şubat 2017 tarihinde ise Yeni Flaman İttifakı Parti Meclisi, Elke Sleur istifa ettikten sonra Zuhal Demir'i oy birliği ile yoksullukla mücadele, fırsat eşitliği, engelliler ve bilimsel politikalardan sorumlu Devlet Bakanlığı'na atamıştır.

Uzun süre hem medya, hem sosyal hem de televizyon dünyasında, Türkiye ve Terörizm başlığı altında Türkiye'yi sert bir dille eleştirmiştir. Ayrıca Belçika Devlet Kanalı olan Canvas'ta De Afspraak isimli haber programında, PKK ile birlikte görüntüleri gösterilmiş ve bunun normal bir durum olduğunu savunmuştur. Her ne kadar programda bulunduğu sürece PKK'ya bir sempatisinin olmadığını belirtse de sosyal medya üzerinden ciddi tepkiler almıştır.

Son olarak 2018 yılında Belçika'da okullarda genel başörtüsü yasağı önerisinde bulunarak gündeme gelmiştir. Bu olayın ardından, ülkedeki birçok okulun bağlı olduğu Katolik Eğitim Kurumları Yönetimi bu yasağa karşı çıkmıştır. Açıklamalarında ise Katoliklere göre, başörtüsü yasağı getirmek siyasetin işi değildir diyerek bu konunun kapandığını dile getirmişlerdir.

ZUHAL DEMİR'E ELEŞTİRİLER

2015 yılında Flaman P-Magazine dergisi için Belçika Parlamentosu'nda fotoğrafçılara şeffaf giysiler ile poz vermesi tartışmaya yol açmıştı.