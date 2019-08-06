Zuhal Topal Kıbrıs'tan paylaşıp Fox TV müjdesini verdi sevenleri şaştı kaldı

Tv8'in Yemekteyiz programına rakip olarak Fox TV'de benzer bir formatta farklı bir programa başlayan Zuhal Topal, sosyal medya hesabından ikinci sezon müjdesini verdi.

Tv8'in Yemekteyiz programına rakip olarak Fox TV'de benzer bir formatta farklı bir programa başlayan Zuhal Topal, sosyal medya hesabından ikinci sezon müjdesini verdi.

Başarılı sunucu Zuhal Topal, oyunculuğa bir süre ara vermiş ve farklı kanallarda izdivaç programları sunmuştu. Son olarak Fox TV'de 'Zuhal Topal'la Sofrada' programını sunan ünlü isim, ikinci sezon çekimlerinin Kıbrıs'ta başladığını duyurdu.

Tv8'in Yemekteyiz programını altüst eden Zuhal Topal, Eylül ayından itibaren hafta içi her gün Fox TV ekranlarında görünmeye devam edecek. Sosyal medyadan ilk bölümlerin Kıbrıs'ta çekildiğini duyuran Topal, takipçilerine ters köşe yaparak şaşırtmayı başardı.