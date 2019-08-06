  • BIST 98.895
  • Altın 260,755
  • Dolar 5,5438
  • Euro 6,2081
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Zuhal Topal Kıbrıs'tan paylaşıp Fox TV müjdesini verdi sevenleri şaştı kaldı

» »
Tv8'in Yemekteyiz programına rakip olarak Fox TV'de benzer bir formatta farklı bir programa başlayan Zuhal Topal, sosyal medya hesabından ikinci sezon müjdesini verdi.
Zuhal Topal Kıbrıs'tan paylaşıp Fox TV müjdesini verdi sevenleri şaştı kaldı

Tv8'in Yemekteyiz programına rakip olarak Fox TV'de benzer bir formatta farklı bir programa başlayan Zuhal Topal, sosyal medya hesabından ikinci sezon müjdesini verdi.

Başarılı sunucu Zuhal Topal, oyunculuğa bir süre ara vermiş ve farklı kanallarda izdivaç programları sunmuştu. Son olarak Fox TV'de 'Zuhal Topal'la Sofrada' programını sunan ünlü isim, ikinci sezon çekimlerinin Kıbrıs'ta başladığını duyurdu.

Tv8'in Yemekteyiz programını altüst eden Zuhal Topal, Eylül ayından itibaren hafta içi her gün Fox TV ekranlarında görünmeye devam edecek. Sosyal medyadan ilk bölümlerin Kıbrıs'ta çekildiğini duyuran Topal, takipçilerine ters köşe yaparak şaşırtmayı başardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kim Kardashian West - Japonya'da 'kimono' korseye tepki: 'Saygısızlık yapıldı'26 Haziran 2019 Çarşamba 14:47
  • Bikini yüzünden doktorluktan men edildi!24 Haziran 2019 Pazartesi 10:58
  • ABD'li yıldız Bella Thorne, hacker'ının tehdidine pabuç bırakmadı, çıplak fotoğraflarını kendisi paylaştı17 Haziran 2019 Pazartesi 10:54
  • İsviçre’de kadınlar 28 yıl sonra yeniden eşitlik talebiyle sokaklarda15 Haziran 2019 Cumartesi 14:45
  • Instagram'da temizlik paylaşımlarında ev işleri bir terapi olarak görülüyor.09 Haziran 2019 Pazar 13:14
  • Hindistanlı ünlü oyuncu, 'sari'sinin altına bluz giymediği için eleştirilerin hedefi oldu08 Haziran 2019 Cumartesi 22:36
  • Şeyma Subaşı'nın ayakları sosyal medyada olay oldu!19 Mayıs 2019 Pazar 10:36
  • Porno izlemek kadınları nasıl etkiliyor?16 Mayıs 2019 Perşembe 10:37
  • Gögüs büyütme masajı işe yarıyor mu daha büyük gögüslere sahip olmanın sırrı!15 Mayıs 2019 Çarşamba 10:18
  • Asetonsuz oje çıkarma yöntemleri diş macunu sürün!15 Mayıs 2019 Çarşamba 10:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti