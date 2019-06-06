Zühal Topal tatil için Girne'de...

Ünlü oyuncu Zuhal Topal, son dönemde Fox TV ekranında yayınlanan yemek programı ile dikkat çekmekte.
Eşi Korhan Saygıner ile birlikte havuz kenarından pozunu paylaşan Zuhal Topal, eşinin arkasına gizlenerek adeta kıyafetini gizlemeye çaba harcadı. Topal-Saygıner çifti kızları ile birlikte Girne’yi tercih etti.
Zuhal Topal'ın “Tatil başladı” diyerek paylaştığı pozuna çok sayıda beğeni yapıldı.
Zuhal Topal’la Sofrada programının 10 Haziran Pazartesi günü ekrana geleceği biliniyor. Anlaşılan program stok bölümler ile yola devam edecek.
Zuhal Topal, yeni sezonda programında büyük yenilikler olacağını, yurt dışına çıkabileceklerini, ayrıca ödül konusunda da büyük bir sürpriz yapılacağını belirtmişti.
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