  • BIST 101.918
  • Altın 184,642
  • Dolar 4,4543
  • Euro 5,2517
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

Zuhal Topal’ın eşi vatandaşlıktan çıkartıldı

» »
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hükümeti, içinde Zuhal Topal'ın eşinin de bulunduğu ve vatandaşlıkları iptal edilen 175 kişinin yer aldığı listede yeniden değerlendirme yaptı.
Zuhal Topal’ın eşi vatandaşlıktan çıkartıldı

KKTC Bakanlar Kurulu, 1200 kişilik vatandaşlık listesinde yaptığı değerlendirme ile 175 kişinin vatandaşlığını iptal etti. Gelen tepkiler üzerine KKTC İçişleri Bakanlığı vatandaşlığı iptal edilenler arasında güncelleme yaptı. İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, vatandaşlıkları iptal edilenlerin isimlerinin yayımlanması için Resmi Gazete’ye gönderildiğini açıkladı. Vatandaşlıkları iptal edilenlere mahkeme yolunun açık olduğunu belirten Baybars, 'istisnai' olarak verilen vatandaşlıklarda incelemelerin süreceğini söyledi.

SUNUCU VE OYUNCU ZUHAL TOPAL’IN EŞİ DE ÇIKARTILDI

2017 Şubat ayında Bakanlar Kurulu’nun aldığı ‘istisnai yurttaşlık’ kararıyla KKTC vatandaşlığına sahip olan Zuhal Topal’ın müzisyen eşi Korhan Saygıner de vatandaşlığı iptal edilen isimler arasında yer aldı.

“İPTALLER GÖZDEN GEÇİRİLSİN”

Eski Ekonomi Bakanı ve ana muhalefet milletvekili Sunat Atun, hükümete çağrı yapmış ve vatandaşlık iptallerinin gözden geçirilmesini istemişti. Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen sanayicileri arasında bulunan bazı iş adamlarının KKTC vatandaşlıklarının iptal edildiğini söyleyen Atun, “KKTCyi yurtdışında tanıtacaksak gönüllü elçilere ihtiyacımız var” demişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Denktaş: “Özgürgün ile ilgili Atun soruşturma talep etti”17 Mayıs 2018 Perşembe 15:33
  • “2018 Avrupa Günü Kutlaması” Cumartesi Selimiye Meydanı’nda17 Mayıs 2018 Perşembe 13:56
  • “4. Gençlik ve Spor Festivali” Cumartesi yapılıyor17 Mayıs 2018 Perşembe 12:49
  • Björnsson: “Yeşil Hat Tüzüğü’nün geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor“17 Mayıs 2018 Perşembe 12:01
  • Akıncı-Erhürman görüşmesinde dövizdeki artış ve ekonomik gelişmeler ele alındı17 Mayıs 2018 Perşembe 12:00
  • Akıncı-Erhürman haftalık olağan görüşmesi başladı17 Mayıs 2018 Perşembe 11:20
  • 17 Mayıs Organizasyon Komitesi Kapanış Etkinliğini Düzenliyor17 Mayıs 2018 Perşembe 10:26
  • 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, KKTC genelinde tören ve etkinliklerle kutlanıyor.17 Mayıs 2018 Perşembe 10:23
  • Selimiye Meydanı’nda iftar17 Mayıs 2018 Perşembe 09:53
  •  “Doğrudan gelir desteği uygulaması kalkmalı”17 Mayıs 2018 Perşembe 09:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti