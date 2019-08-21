Zuhal Topal'ın Kıbrıslı yarışmacıya "Senin mevlidine geleceğim" demesi tepki çekti

Fox ekranlarının en çok seyredilen yarışmalarından biri olan Zuhal Topal’la Sofrada programının yeni sezonu başladı.Sezonu KKTC'de açan Zuhal Topal ve ekibi Madonna Sıdıka ve gelini Serap Hanım'ın evine konuk oldu.

Zuhal Topal'la Sofrada programı yeni sezonun ilk yarışmacıları ile olaylı başladı. Uzun bir tatil sonrası yeniden ekranlarda boy gösteren Zuhal Topal'ın gafı ise programa damga vurdu.

Yeni sezonun merakla beklenen yarışmacılarından biri de ülkemizde yaşayan daha önce de sosyal medyada farklı bir karakterle karşımıza çıkan 50 yaşında, 31 yıllık evli olan Serap Özdemir ile kayınvalidesi Sıdıka Özdemir oldu.

Daha önceleri Madonna Sıdıka (Serap Özdemir) adıyla ülkemizin eğlence ve mizah kanalı Banana TV'de de farklı bir karakterle karşımıza çıkmıştı.

Zuhal Topal'ın sunuculuğunu yaptığı yemek programında 50 yaşındaki yarışmacıya "Senin 40 mevlidine de geleceğim hiç merak etme" dedi. Topal'ın gafı soğuk rüzgarlar estirince "Şaka yaptım" diye ortamdaki havayı değiştirmeye çalıştı.

ZUHAL GAFI HERKESİ ŞAŞIRTTI

Ülkemizde yaşayan 50 yaşında, 31 yıllık evli olan Serap Özdemir ile kayınvalidesi Sıdıka Özdemir oldu. Özellikle sempatik tavırları ile dikkat çeken Sıdıka Özdemir eğlenceli dansları ve samimi halleri ile ekran başındakileri mest etti. Haftanın 2. yarışmacısı olan Sıdıka Teyze'nin evine misafir olan Zuhal Topal öyle bir gafa imza attı ki, ekran başındakiler dondu kaldı.

SOĞUK RÜZGARLAR ESTİ

Zuhal Topal'ın evine gelmesine çok sevinen Sıdıka Teyze'ye, Zuhal Topal'ın 'Senin 40 mevlidine de geleceğim hiç merak etme' demesi ekran başındakileri şaşkına çevirdi. Bir anda soğuk rüzgarlar estiren gaf sonrası Sıdıka hanım "Yok olmayayım canım da gelme" diye yanıt verdi. Zuhal Topal ise ortalığı "Şaka yaptım" diyerek yumuşatmaya çalıştı.