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Zuhuri Camii Avlusunun Meydana Dönüştürülmesi Çalışmalarına İlgi Büyük

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Larnaka’daki Zuhuri Camii’nin avlusunun meydana dönüştürülmesine ilişkin çalışmaların en kısa zaman içerisinde başlayacağı belirtildi. 
Zuhuri Camii Avlusunun Meydana Dönüştürülmesi Çalışmalarına İlgi Büyük

Larnaka’daki Zuhuri Camii’nin avlusunun meydana dönüştürülmesine ilişkin çalışmaların en kısa zaman içerisinde başlayacağı belirtildi.  Fileleeftheros gazetesi, Larnaka Belediyesi’nin yapılacak çalışmalar için Avrupa Birliği’nden 2.3 milyon Euro finansman aldığını yazdı.


Larnaka şehir merkezinde Zuhuri Camii avlusunun meydana dönüştürülerek, genişletilmesi çalışmaları hakkında da ayrıntılı bilgilere yer veren gazete, meydanın, inşa edilmekte olan yeni halk pazarının yanında olduğunu belirtti.  Habere göre, Larnaka Belediye Başkanı Andreas Viras, genişletme çalışmalarının 9 Eylül itibarıyla başlayacağını ifade etti. Viras, genişletme ve bakımın yapılacağı Zuhuri bina kompleksinin, avlu, camii, çevre binaları ve eski Kıbrıs Türk pazarından oluştuğunu söyledi.  Viras açıklamasında ayrıca çalışmaların, başlayacağı tarihinden itibaren 18 ay içerisinde, bir diğer deyişle Mart 2020’de tamamlanmasının beklendiğini de ifade etti. 

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