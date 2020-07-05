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Zürih'te bir kaplan ziyaretçilerin gözü önünde bakıcısına saldırıp öldürdü

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İsviçre'nin Zürih kentindeki hayvanat bahçesinde tutulan Sibirya kaplanı, hayvanat bahçesinin kadın bakıcısına ziyaretçilerin ve diğer çalışanların önünde saldırarak öldürdü.
Zürih'te bir kaplan ziyaretçilerin gözü önünde bakıcısına saldırıp öldürdü

İsviçre'nin Zürih kentindeki hayvanat bahçesinde tutulan Sibirya kaplanı, hayvanat bahçesinin kadın bakıcısına ziyaretçilerin ve diğer çalışanların önünde saldırarak öldürdü.

Hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada, personelin yardıma koşup kaplanı kafesten uzaklaştırdığı, ancak 55 yaşındaki bakıcının olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Cumartesi günü yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturmada, bakıcının kaplanla neden aynı anda kafeste olduğu araştırılıyor.

Irina adlı kaplanın 2015'te Danimarka'daki bir hayvanat bahçesinde doğduğu ve geçen yıl Zürih'e nakledildiği belirtildi.

AP haber ajansına konuşan hayvanat bahçesi müdürü Severin Dressen, bakıcının bir süredir orada çalıştığını söyledi.

Dressen, bakıcının yakınlarına baş sağlığı diledi.

Olay nedeniyle hayvanat bahçesi Pazar günü kapalı kaldı. Olaya tanık olanlar için psikolojik destek sunuldu.

Hayvanat bahçelerinde tutulan hayvanların insanlara saldırması oldukça ender bir olay.

Ancak Zürih'te bunun ilk saldırı olmadığı, Aralık 2019'da da bir timsahın temizlik sırasında bakıcının elini ısırdığı bildirildi.

Timsah bakıcının elini bırakmayınca ateş edilip öldürülmüştü.

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