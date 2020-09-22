Zurnacılar ortaya çıktı ve açıklama yaptı "başlattığımız sürecin sonu!"

YENİDÜZEN’e açıklama yapan Zurnacılar, özetle şu ifadeleri paylaştı:

“Bugün itibariyle, geçen hafta dolan süre nedeniyle yasal müdahalemizi yaptık. Belediye ekiplerimize polis ekipleri de destek verdi. Kamp yeri mühürlendi.

Bu bizim başlattığımız sürecin sonuydu. Artık diğer kurumların da olaya dahil olması kaçınılmazdır. Orman Dairesi’nin ve Kaymakamlığın ve ilgili tüm birimlerin harekete geçmesi gerekiyor. Kaldı ki bunların bizimle birlikte hareket etmesi gerekiyordu.

BU SABAH NELER OLDU?

Zurnacılar Kamp alanında mühürde ısrar edince kavga çıktı, yaralılar var! Arbede yaşandı... 1 kişi tutuklandı!

Yeniboğaziçi Kamp alanında Zurnacılar mühürde ısrar edince kavga çıktı, yaralılar var!

Günlerdir devam eden gerginlik Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar'ın mühürleme için talimat vermesi ile hat safhaya ulaştı.

ZURNACILAR TALİMAT VERDİ

Bu sabah 7:30 saatlerinde kamp alanı önüne gelen Yeniboğaziçi Belediyesi zabıtaları ile kamp sakinleri arasında gerginlik yaşandı.

Bu sabah kamp önünde darp olayları da yaşandı.

Bu sabah kamp alanı girişine gelen Belediye zabıtaları, polis ve kamp sakinleri arasın da arbede çıktı.

ARBEDE ÇIKTI

Kamp sakinlerinin avukatının da darp edildiği görüldü:

Ambulanslar bölgeye nakledildi.

Bir yaşlı kadının karavanındaki uyurken karavanının mühürlendiği ve kadının karavanın içerisinde kaldığı belirtiliyor.

Olayların büyümesinden endişe ediliyor.

Olay yerine bir otobüs daha polis geldi.

Kamp-DER'in avukatı mahkeme kararı gösterilmesini, isterken, Belediye amiri mahkeme kararına gerek yok dedi.

ZURNACILAR'A ULAŞILAMIYOR

Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar'a ise ulaşılamıyor.

Kamp-DER yetkilileri polis ile karşı karşıya kalınmaması için kamp üyelerine uyarılar yapıyor...

Arbede sırasında 8 yaşında bir çocuğun da yaralandığı belirtiliyor.

KAPI ZİNCİRLENDİ

Kamp alanına yeni ambulans geldi. Gelen ambulans içeriye giremiyor. Küçük çocuk için gelen sağlık ekipleri kamp kapısı mühürlü olduğundan içeriye giremiyor.

Kapının açılmaması üzerine ambulans içeriye giremedi.

Kanser hastası bir vatandaş sinir kirzleri geçiriyor.

Polis ile arbede yaşanıyor.

Gerginlik devam ediyor...

Kamp alanında gergin bekleyiş sürüyor.

KAMP-DER YENİ DAVALAR AÇIYOR?

Bu arada Kamp-DER'in Belediye ve Belediye başkanı aleyhine yeni davalar açacağı ve bu defa maddi tazminat talebinde de bulunacağı da öğrenildi.