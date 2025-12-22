Vücuttaki B12 vitamini eksikliğinin 5 belirtisi
Sinir sistemi ile beden sağlığının korunması açısından önemli bir yere sahip olan B12 vitamini, vücutta eksik olduğu ve önlem alınmadığında ciddi sağlık sorunları oluşabiliyor. Uz. Dr. Muharrem İngeç, B12 vitamini eksikliğinin neden olabileceği sağlık sorunları ve B 12 eksikliğinin tedavisi hakkında bilgi verdi.
Yorgunluk, unutkanlık ve depresyonun nedenleri arasında olan B12 vitaminin eksikliğinin dışarıdan destek tedavisinin sağlanması gerekiyor.
22 Aralık 2025 Pazartesi 21:59
