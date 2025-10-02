Yerni anket.. Erhüman %10 önde...

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin CMIRS’ın 19 Ekim’deki Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili yaptığı anketine CTP Adayı Tufan Erhürman, seçimi ilk turdan kazanıyor.

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin CMIRS’ın 19 Ekim’deki Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili yaptığı anketine Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Adayı Tufan Erhürman, seçimi ilk turdan kazanıyor. CMIRS’ın yaptığı araştırmaya göre, ankete katılanların %50.40’ı CTP adayı Tufan Erhürman’ı, %40.80’i de UBP-DP-YDP Hükümeti’nin desteklediği Ersin Tatar’ı tercih etti. Ankette diğer bağımsız adaylardan Mehmet Hasgüler %1.20, Arif Salih Kırdağ da %0.20 oy oranına sahip. Katılımcıların %6’sının ‘kararsız’ olduğunu belirtilirken, %1.40 oranındaki katılımcı da sandığa gitmeyeceğini belirtti.

Erhürman arayı açıyor

CMIRS’ın Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik geçtiğimiz Eylül ayı başında yaptığı son ankette katılımcıların %47.80’i CTP adayı Tufan Erhürman’ı, %43’ü de Ersin Tatar’ı destekleyeceğini beyan etmişti. Yeni yapılan ankette Tufan Erhürman’ın oyunu arttırdığı, Tatar’ın da oy kaybettiği dikkat çekerken, iki aday arasındaki fark da %10’a çıktığı gözlemleniyor.