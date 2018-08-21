Maraş (Yunanca: Βαρώσια, Varosia, Yabancı dillerde: Varosha), Mağusa şehrinde bulunan bu bölge, Akdeniz çanağı için bölgenin en önemli turizm cenneti konumundaydı. 1974 sonrasında ise yapılan anlaşmalar sonrası yerleşim ve iskana tamamen kapatıldı.

Bir dönem Akdeniz'in turizm başkenti olan Maraş, 10.000 odadan oluşan 45 otel, 60 apartman tipi otel çok sayıda kültür sanat merkezi ile dünyaca ünlü yıldızların mekanları arasında bulunuyordu. İşte o kentin hikayesi...