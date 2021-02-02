Her ne kadar zararlı olduğu bilinse de pek çok insan gününü tatlı yemeden geçirmiyor, tatlı isteği zaman zaman da kriz haline gelebiliyor. Hal böyle olunca kilo alımı da kaçınılmaz oluyor. Ancak beslenme uzmanlarına göre, pek çok kişinin doğru yönetemediği tatlı krizini aşmak bazı önerilerle mümkün olabiliyor.

Her ne kadar zararlı olduğu bilinse de pek çok insan gününü tatlı yemeden geçirmiyor, tatlı isteği zaman zaman da kriz haline gelebiliyor. Hal böyle olunca kilo alımı da kaçınılmaz oluyor.