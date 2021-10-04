HAYATINIZA ANLAM KATIN

İnsanın ayakta kalmasının temeli hayatın bir anlamının olmasıdır. Hayatın anlamı yoksa insan boşluğa düşer. Her insan kendi hayatının anlamını kendi belirler. Nietzsche’nin dediği gibi ‘Yaşamak için bir nedeni olan her sıkıntıya katlanır’.