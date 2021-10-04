Depresyon ile başa çıkmak için 15 öneri
HAYATINIZA ANLAM KATIN
İnsanın ayakta kalmasının temeli hayatın bir anlamının olmasıdır. Hayatın anlamı yoksa insan boşluğa düşer. Her insan kendi hayatının anlamını kendi belirler. Nietzsche’nin dediği gibi ‘Yaşamak için bir nedeni olan her sıkıntıya katlanır’.
Depresyon kapımızı çaldığımızda nelere dikkat etmeliyiz? Dahası depresyondan korunmak için ne yapmalıyız? Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mert Savrun’dan çok işinize yarayacak öneriler...
04 Ekim 2021 Pazartesi 18:54
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