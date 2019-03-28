Reflü şikayetlerini azaltmanın 10 altın kuralı
Tanısı endoskopik olarak yemek borusunun görüntülenmesi ve/veya kateter veya kapsül kullanılarak yemek borusunun asit maruziyetinin gösterilmesi ile konulur. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğr. Gör. Ekrem Aslan, reflü hastalarını rahatlamasını sağlayacak önerilerde bulundu:
Son yıllarda görülme sıklığı giderek artan reflü hastalığı sadece mideyi rahatsız etmekle kalmıyor, kişilerin hayat kalitesini de oldukça düşürüyor. Peki reflü kaynaklı şikayetleri azaltmak mümkün mü? İşte uzmanından önemli tavsiyeler...
28 Mart 2019 Perşembe 22:00
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