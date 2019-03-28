Tanısı endoskopik olarak yemek borusunun görüntülenmesi ve/veya kateter veya kapsül kullanılarak yemek borusunun asit maruziyetinin gösterilmesi ile konulur. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğr. Gör. Ekrem Aslan, reflü hastalarını rahatlamasını sağlayacak önerilerde bulundu:

Son yıllarda görülme sıklığı giderek artan reflü hastalığı sadece mideyi rahatsız etmekle kalmıyor, kişilerin hayat kalitesini de oldukça düşürüyor. Peki reflü kaynaklı şikayetleri azaltmak mümkün mü? İşte uzmanından önemli tavsiyeler...