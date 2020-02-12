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16 Binden Fazla Eski Dini Eserin 1974 Sonrasında Yurtdışına Satıldığı Öne Sürüldü

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16 Binden Fazla Eski Dini Eserin 1974 Sonrasında Yurtdışına Satıldığı Öne Sürüldü
16 Binden Fazla Eski Dini Eserin 1974 Sonrasında Yurtdışına Satıldığı Öne Sürüldü

16 binden fazla Hristiyan ikonu, mozayiği ve freskinin, 1974 sonrasında “yurtdışına satıldığı” öne sürüldü.

Alihtia’nın haberine göre Rum polisinin, yasadışı eski eser tasarrufu ve trafiğiyle mücadele birimi sorumlusu Mihalis Gavriilidis, pazartesi gecesi “Kıbrıs Üniversitesi Arkeoloji Araştırma Birimi”nde konferans verdi.

“1974’ten sonra çalınarak yurtdışına satıldığını” iddia ettiği Hristiyan ikon, mozaik ve freski sayısının 16 binden fazla olduğunu öne süren Gavriilidis, bu nedenle bugün, Japonya’da bile Bizans dönemine ait eserler bulunduğunu, bu eserlerin Güney’e geri getirilmesi için çaba harcandığını ve yakında geri alınacaklarını söyledi.

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