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Kaygı azaltmaya yardımcı dört hobi

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Travma uzmanı Jen Guidry kaygı azaltmaya dört hobinin yardımcı olabileceğini söylüyor.
Kaygı azaltmaya yardımcı dört hobi

Vice’ın haberine göre şiddetli kaygı ve obsesif kompulsif bozuklukla (OKB) mücadele eden kişiler için uğraşılan hobiler önemli.

Bazı etkinlikler terapiden bile daha yardımcı olabilir. Zor bir dönemden geçiyorsanız Guidry’nin önerdiği kaygı azaltmaya yardımcı dört hobi şunlar:

1. Yoga

Yoga kaygıya karşı en iyi hobilerden biri. Zira rahatsızlık hissettiğinizde nefes almaya odaklanarak bedeninizle yeniden bağlantı kurmanıza yardımcı oluyor.

Ayrıca gelecek ve geçmişe dair düşünmekten sizi çıkarıyor. Guidry şöyle diyor:

“Hafif vücut hareketlerini kontrollü ve yavaş nefes alıp vermekle birleştirdiğinizde sinir sistemi ve vücudun stres tepkisi büyük ölçüde düzenleniyor.

Yoga özellikle zor bir günden sonra harika ve faydalıdır. Zihni sakinleştirmek için başvurduğum ilk yöntem budur.”

2. Doğayla temas edin

Açık havayla ilgili hobiler kaygı açısından bire bir. Kendinizi doğaya bırakın, güneşin tadını çıkarın… Dışarı çıkıp dünyayı keşfetmek sorunlarınız aslında ne kadar küçük olduğunu size hatırlatır.

Uzman “Danışanlarıma doğaya çıkmanın kaygıyı azaltmak ve sakin hissetmek için harika bir hobi olduğunu söylüyorum” diyor.

Kuş gözlemciliği, yürüyüş, açık havada bankta oturup insanları izlemek… Doğayla bir şekilde temas etmek kaygıyı azaltıyor.

3. Dans edin

Dans bastırılmış duyguları serbest bırakmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca kendinizi yaratıcı bir şekilde ifade de edebilirsiniz.

Aynı zamanda harika bir egzersiz de olan dans sayesinde zihin sağlığınızı koruyabilirsiniz:

“Dans kaygı azaltan harika bir hobidir. Sizi iyi hissettirecek beyin kimyasallarını artırmak için sevdiniz müzikle dans edin.”

4. Yaratıcı işler

Yaratıcılığınızı kullanmak için kendinize zaman ayrılmak duygularınızı sağlık bir şekilde ifade etmenize yardımcı oluyor.

Guidry şöyle diyor: “Yaratıcılık gerektiren herhangi bir şey yapmak kaygı ve stresi azaltıyor. Resim, çizim, yazı, fotoğraf, müzik veya hayal kurmak… Yaratıcılık beyinde bir değişim yaratıp sizi aşırı düşünceden uzaklaştırır, şimdiki ana getirir.”

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