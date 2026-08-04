Erhürman: Kadına yönelik şiddet medeniyet kaybıdır!

Erhürman, Lefkoşa'da bir markette yaşanan bıçaklı saldırının ardından yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin bir "medeniyet kaybı" olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Lefkoşa'da bir markette meydana gelen bıçaklı saldırının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kadına yönelik şiddetin bir "medeniyet kaybı" olduğunu vurgulayan Erhürman, şiddetin normalleştirilmesi ve magazinleştirilmesinden uzak durulması gerektiğini ifade etti.

Olayların yalnızca "kim yaptı" ve "neden yaptı" soruları üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Erhürman, özelde kadına yönelik şiddetten, genelde ise şiddetin her türünden arınabilmek için bütünsel politikaların ele alınması gerektiğini kaydetti. Erhürman, "Şiddetin normalleştirilmesinden, magazinleştirilmesinden, olay bazlı 'kim' ve 'neden' sorularından uzaklaşarak, özelde kadına yönelik şiddetten, genelde şiddetin her türlüsünden arınmak için bütünsel politikaları konuşmamız, buralara odaklanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Erhürman, yaralı kadına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erhürman'ın konuyla ilgili açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Kadına yönelik şiddet medeniyet kaybıdır!

Şiddetin normalleştirilmesinden, magazinleştirilmesinden, olay bazlı 'kim' ve 'neden' sorularından uzaklaşarak, özelde kadına yönelik şiddetten, genelde şiddetin her türlüsünden arınmak için bütünsel politikaları konuşmamız, buralara odaklanmamız gerekiyor.

Çok üzgünüm. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"