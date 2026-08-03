Karşıyaka'da 14 Yaşındaki Çocuk Havuzda Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, olay 2 Ağustos 2026 tarihinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İkametgahın bahçesindeki havuzda yüzen 14 yaşındaki kız çocuğu, henüz belirlenemeyen bir nedenle boğulma tehlikesi geçirdi.
Durumu fark eden ailesi, çocuğu havuzdan çıkararak sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, çocuk servisinde müşahede altına alındı.
Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
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