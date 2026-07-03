Ada Kafa, U18 Balkan Şampiyonası İçin Slovenya’da

Şampiyona öncesinde Ada Kafa ile antrenörü Hasan Maydon, Türkiye Milli Takımı kafilesiyle birlikte Slovenya’ya hareket etti. Başarılı bir sezon geçiren genç atlet, organizasyonda 800 metre branşında madalya mücadelesi verecek.

Ada Kafa’nın sezon programında Balkan Şampiyonası’nın ardından, 16-19 Temmuz tarihlerinde İtalya’nın Rieti kentinde gerçekleştirilecek Avrupa U18 Atletizm Şampiyonası ile 5-9 Ağustos tarihlerinde ABD’nin Oregon eyaletine bağlı Eugene kentinde yapılacak Dünya U20 Atletizm Şampiyonası da bulunuyor.

Sakallı: “Bizleri gururlandıracak”

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı da şampiyonayı yerinde takip etmek ve Ada Kafa ile antrenörü Hasan Maydon’a destek vermek amacıyla Slovenya’ya gitti.

Organizasyon öncesinde değerlendirmelerde bulunan Sakallı, Balkan Şampiyonası’nın Avrupa ve Dünya şampiyonaları öncesinde önemli bir sınav niteliği taşıdığını belirtti.

“Burada alacağımız güzel bir sonuç bizi diğer yarışlara motivasyon olarak daha iyi götürecek” diyen Sakallı, “Ada, Buse’den sonra gelecek vadeden sporcularımız arasına girdi. Türkiye Milli Takımı’nda bizleri gururlandıracağına inanıyorum. Kendisine başarılar diliyor, bu seviyeye gelmesinde büyük emeği bulunan antrenörü Hasan Maydon’u da kutluyorum.” ifadelerini kullandı.