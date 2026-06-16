İnönü’de ralli heyecanı nefes kesti

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) organize ettiği Basel Holding 2026 Ralli Sprint Şampiyonası İnönü’de yapılan yarışla devam etti.

Basel Holding’in ana sponsorluğunda, Mesarya Belediyesi’nin ev sahipliğiyle yapılan organizasyon sezonun üçüncü ralli sprint yarışı olarak hayata geçirildi.

Basel Holding Sprint Şampiyonası yanı sıra Basel Holding Ralli Şampiyonası’na da puan veren organizasyon İnönü’de onuncu kez gerçekleştirildi. Yarış; Basel Energy, Polaris, Genpower, Limon, Gopro, Yiğittürk Cars, Near East Bank, Pernara Meyhanesi, Aveon Sigorta, Mulla Rent a Car, Sami Doğan Motors, İnönü Market, Chagla Food&Drink, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Fly House Investment, Chagla Car Care, M. Kasaboğlu Market, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu ve Doill’in katkıları ile gerçekleştirildi.

Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi 3’te 3 yapmayı başardı

Bu sezon 4 yarış olarak planlanan ralli sprint şampiyonasının üçüncü yarışı, Sinde Ralli Sprint yarışı, 1.5 katsayı ile şampiyonaya puan verirken, şampiyonluk yolunda önemli bir adım atan Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi yarışı kazanmayı başardı.

GoodYear Racing Team adına Skoda Fabia RS Rally2 araçlarıyla yarışan ikili 6 dakika 18,212 saniyelik dereceleri ile zafere ulaşmayı başarırken bu sezon 3’te 3 yapmayı başardılar. Sami Doğan Motors Rally Team adına VW Polo GTI Rally2 araçlarıyla yarışan Sami Doğan-Halil Mulla ikilisi 6 dakika 21,632 saniyelik dereceleri ile ikinci olmayı başarırken, Nethouse Rally Team adına Skoda Fabia RS Rally2 araçlarıyla yarışan Mehmet Kamiloğlu-Hasan Önderol ikilisi 6 dakika 27,062 saniyelik dereceleriyle podyumun üçüncü basamağında kendilerine yer buldular.

2026 Ömer Yıldız Mahalli Ralli Kupası’nda birincilik Güner Şevketoğlu-Nebil Öneral ikilisinin

Bu sezon Ömer Yıldız anısına yapılan mahalli ralli kupasında bu yarışın kazananı Mitsubishi Lancer Evo IX araçlarıyla yarışan Güner Şevketoğlu-Nebil Öneral ikilisi olmayı başardı.

Stage Cars Rally Team adına Mitsubishi Lancer Evo X araçlarıyla yarışan Ahmet Özerdem-Kani Avkıran ikilisi ikinci olurken, Bilgimer Rally Team adına Mitsubishi Lancer Evo VI araçlarıyla yarışan Selen Bilgimer-Ali Burhan Sevil ikilisi üçüncü olmayı başaran ekip oldu.

Genel Klasman:

1. Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel

2. Sami Doğan-Halil Mulla

3. Mehmet Kamiloğlu-Hasan Önderol

2026 Ömer Yıldız Mahalli Ralli Kupası Genel Klasman:

1. Güner Şevketoğlu-Nebil Öneral

2. Ahmet Özerdem-Kani Avkıran

3. Selen Bilgimer-Ali Burhan Sevil

Sınıf 2

1. Doruk Doğan-Ahmet Akbıçak

2. Zeki Demirdeş-Barış Kalfaoğlu

3. Göksel Macila-Buğra Tabak

Sınıf N:

1. Güner Şevketoğlu-Nebil Öneral

2. Hasan Piro Türkmen-Kuzey Vaiz

Sınıf 1:

1. Ahmet Özerdem-Kani Avkıran

2. Selen Bilgimer-Ali Burhan Sevil

3. Sadık Bilgimer-Buğçe Bilgimer

Sınıf R:

1. İlker Beşok-Şeref Karaoğlan

2. Erdaş Uçaner-Berke Zeki

3. Yaz Muratoğlu-Tanem Özdenya

Sınıf 4:

1. Remzi Hürkol-Barış Hürkol

2. Pembe Kaplan-Emel Koçak

Sınıf T2:

1. Serhat Karaoğlan-Pervin Karaoğlan

Master Pilotlar:

1. Sami Doğan

2. Mehmet Kamiloğlu

3. Göksel Macila

Master Co-Pilotlar:

1. Barış Kalfaoğlu

2. Nebil Öneral

3. Hüseyin Çocuk

Genç Pilotlar:

1. Doruk Doğan

2. İlker Beşok

3. Hasan Piro Türkmen

Genç Co-Pilotlar:

1. Hasan Önderol

2. Arda Öksüzoğlu

3. Şeref Karaoğlan

Kadın Pilotlar:

1. Buse Bilgimer

2. Yaz Muratoğlu

3. Pembe Kaplan

Kadın Co-Pilotlar:

1. Buğçe Bilgimer

2. Tanem Özdenya

3. Emel Koçak

2026 Vahide Çobanoğlu Yarışın En Centilmen Sporcuları Özel Ödülü

Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ve Salih Çelikkaya-Özker Özçelebi

2026 Ali Zort Zıplama Noktası Özel Ödülü

Göksel Macila-Buğra Tabak