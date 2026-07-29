Kıbrıs'ta Türkiye'yi kızdıran LNG projesi başlıyor

Kıbrıs açıklarındaki Kronos doğal gaz sahasında üretim için nihai karar çıktı. İtalyan ENI ve Fransız TotalEnergies, 2028'de üretime başlayıp Mısır üzerinden Avrupa'ya LNG ihraç edecek.

Akdeniz'de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasında tartışma konusu olan 6 numaralı parselde gerilimi artıracak bir adım daha geldi.

İtalyan ENI ve Fransız TotalEnergies şirketleri, AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgede (MEB) bulunan Kronos doğal gaz sahasında nihai yatırım kararı aldı.

Kıbrıs Rum kesiminin ruhsatlandırdığı sahada üretimin 2028'de başlaması ve çıkarılan doğal gazın Mısır üzerinden Avrupa'ya taşınması öngörülüyor. TotalEnergies, sahadan yılda yaklaşık 2,8 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) elde edileceğini ve üretimin iki şirket tarafından yarı yarıya pazarlanacağını açıkladı.

Ada kıyılarının yaklaşık 185 kilometre açıklarındaki Kronos, Doğu Akdeniz'de şimdiye kadar keşfedilmiş en önemli doğal gaz yatakları arasında yer alıyor. Çıkarılabilecek durumdaki rezervlerin 85 milyar metreküpü bulduğu tahmin ediliyor.

Türkiye ve KKTC tepki göstermişti

Çıkarılacak doğal gazın boru hattı yoluyla ENI'nin Mısır'daki tesislerine taşınması, burada işlenerek sıvılaştırıldıktan sonra Mısır'daki Damietta LNG terminali üzerinden Avrupa pazarına ihraç edilmesi planlanıyor.

Proje, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla başlayan savaş nedeniyle enerji kaynaklarını çeşitlendirmek isteyen Avrupa açısından stratejik önem taşıyor.

Türkiye, Kıbrıs adasının güneyindeki 6 numaralı parselin önemli bir bölümünün Türkiye Cumhuriyeti'nin kıta sahanlığı sınırları içinde kaldığını savunuyor. Dünyada sadece Türkiye'nin tanıdığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) de bölgede Kıbrıs Rum kesiminin tek taraflı yürüttüğü ekonomik faaliyetlerin Kıbrıslı Türklerin haklarını gasp ettiğini vurguluyor.

DW TÜRKÇE