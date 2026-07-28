Guterres,"Elimden gelen her şeyi yapacağım"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hristodulidis ile görüşmesinin hemen ardından yaptığı kısa açıklamada, "Kıbrıs sorununu çözmeye yönelik güçlü bir kararlılık var ve süreci ilerletmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı kısa açıklamada, Kıbrıs sorununa ilişkin kararlılık mesajı verdi.

Guterres, “Kıbrıs sorununu çözmeye yönelik güçlü bir kararlılık var ve süreci ilerletmek için elimden gelen her şeyi yapacağım” ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri ile Hristodulidis arasındaki genişletilmiş toplantı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda saat 10.15’te başladı.

Toplantıda Kıbrıs Cumhuriyeti heyetinde Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in yanı sıra Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Marilena Rauna, müzakereci Menelaos Menelaou, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, Cumhurbaşkanlığı Diplomatik Ofisi Direktörü Doros Venezis ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin BM Daimi Temsilcisi Maria Michael yer aldı.

BM heyetinde ise Genel Sekreter Antonio Guterres’e, Genel Sekreter Yardımcıları Rosemary DiCarlo ve Jean-Pierre Lacroix, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile BM Barış Gücü (UNFICYP) Başkanı Hashim Dian eşlik etti.

Guterres’in temasları kapsamında, Kıbrıs sorununda taraflar arasında yeni bir süreç başlatılması ve müzakerelerin yeniden canlandırılması yönündeki çabaların ele alınması bekleniyor.