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Yedek subay aday adaylarına son yoklama uyarısı: Son tarih bugün!

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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, 2026 yılı 49. Dönem 3. Devre yedek subay aday adaylarının yoklama işlemlerinin son günü bugün.
Yedek subay aday adaylarına son yoklama uyarısı: Son tarih bugün!

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), yedek subay aday adaylarının son yoklama tarihinin bugün olduğunu duyurdu. 

GKK'dan yapılan yazılı açıklamada, 2026 yılı 49. dönem 3’üncü Devre Yedek Subay (Asteğmen ve Çavuş) aday adaylığına cuma gününe kadar müracaat edeceklerin, başvurularını 13 Temmuz’a kadar 08.30 -16.00 saatleri arasında Lefkoşa’da, Güv. K. Asal ve Seferberlik Şube Müdürlüğü’ne yapması gerektiği kaydedildi.

Yedek Subay aday adaylarının yoklama tarihinde şu müracaat belgelerini asılları ile beraberinde bulundurması gerekiyor:

“KKTC kimlik kartı, KKTC doğum kayıt belgesi, çift uyruklular için T.C. kimlik kartının aslı, T.C. vukuatlı nüfus kayıt örneği ve varsa KKTC yurttaşlığa kabul belgesi, Polis Genel Müdürlüğünden son iki ay içerisinde alınmış karakter belgesi, mezun olduğu okulun diploması veya geçici mezuniyet belgesinin KKTC Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bir adet sureti, varsa sürüş ehliyeti, ikametgah belgesi, maaş hesap bilgilerini içeren banka dekontu, sağlık problemi olanların rahatsızlıklarını gösteren sağlık raporunun aslı ve fotokopisi, varsa epikriz raporu.”

Açıklamada, radyo, televizyon ve basın yolu ile yapılan duyuruların, yükümlülere yazılı tebligat yapılmış gibi kabul edileceği ve duyurulara rağmen Askerlik Yasası’nda belirtilen meşru bir mazereti olmaksızın duyuru yapılan tarih ve yerde hazır bulunmayanların yoklama kaçağı durumuna düşeceği, haklarında yasal işlem başlatılacağı kaydedildi.  

Yükümlüler, bu duyuru metnine ve konuyla ilgili daha fazla bilgiye www.mucahit.gov.ct.tr internet adresinin ana sayfasından ulaşabilecek.

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