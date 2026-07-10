TDP: BİMER için hâlâ ihaleye çıkılmadı, ortada takvim de yok

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) için hala ihaleye çıkılmadığı gerekçesiyle hükümeti eleştirdi.

TDP Genel Sekreteri Redif Ekinci yaptığı yazılı açıklamada, Başbakanlığın Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamında BİMER’le ilgili TDP’ye gönderdiği yazıda, “BİMER için ihaleye çıkılmadığı, sistemin kurulmadığı, aktif hale getirilmediği ve projenin hayata geçirilmesine ilişkin herhangi bir takvim bulunmadığının” ifade edildiğini kaydetti. Ekinci, Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamında Başbakanlıktan BİMER hakkında gelen yazının, TDP Hukuk ve Mevzuat Geliştirme Sekreteri Tacan Reynar tarafından talep edildiğini söyledi.

Ekinci, bahse konu yazıda, "proje için bütçede ayrılan 14 milyon 800 bin TL’nin 11 milyon 470 bin TL’sinin genel bütçeye iade edildiği, 3 milyon 330 bin TL’nin ise ofis kurulumu ve ofis giderleri için bloke edildiğinin belirtildiğini" iddia etti.

Hükümeti BİMER için halen ihaleye çıkılmamasından dolayı eleştiren Redif Ekinci, bir vizyonun projenin hazırlanmasının yanında planlama, teknik hazırlık, hukuki altyapı, doğru bütçe ve çalışan sistemler içermesi gerektiğini kaydetti.

Ekinci, Başbakanlığın geçen yılın sonunda BİMER konusunda “çok kısa sürede hayata geçiriyoruz” açıklamasında bulunduğunu da ekledi.