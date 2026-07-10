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Son Dakika Haberi: Katip Demir mahkum edildi!

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Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir mahkum edildi!
Son Dakika Haberi: Katip Demir mahkum edildi!

Katip Demir'e "Sahte Resmi Belge Düzenleme" suçundan mahkûmiyet

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir'in yargılandığı davada karar açıklandı. İskele'de görülen davada Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Demir'i "Sahte Resmi Belge Düzenleme" suçundan suçlu bularak mahkûm etti.

Mahkemede görüşülen davada Katip Demir hakkında yöneltilen üç suçlamadan yalnızca biriyle ilgili mahkûmiyet kararı verildi. Mahkeme, "Sahte Resmi Belge Düzenleme" suçunun sabit olduğuna hükmederken, "Tedavüle Sürme" ve "Görevi Kötüye Kullanma" suçlamalarından ise beraatine karar verdi.

Davaya konu olan olayda Katip Demir'in, belediye meclisi kararını sahtelediği iddiası yargılamaya taşınmıştı.

Mahkeme heyeti, suçluluk kararını açıkladıktan sonra verilecek cezanın okunması için duruşmaya ara verdi.

Kararın ayrıntıları ve hükmedilecek ceza belli oldukça gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

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