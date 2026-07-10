OpenAI, en gelişmiş yapay zeka modeli GPT-5.6'yı perşembe günü kullanıma sunacak

OpenAI, ABD hükümetinin ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle geçen ay talep ettiği ertelemenin ardından, en gelişmiş yapay zeka modeli GPT-5.6'yı perşembe günü genel kullanıma sunacağını açıkladı.

Yapay zeka devi OpenAI, güçlü yapay zeka teknolojilerinin kötüye kullanım potansiyeline dair ABD hükümetinin ulusal güvenlik gerekçesiyle ilettiği talepler doğrultusunda geçen ay ertelenen en gelişmiş modeli GPT-5.6'yı perşembe günü kamuoyuna sunacağını duyurdu.

ABD ve Çin, uzmanların karmaşık, birbirine bağlı ve genellikle onlarca yıllık teknoloji sistemlerine dayanan sektörlerde gelişmiş siber saldırıları büyük ölçüde hızlandırabileceğini belirttiği son teknoloji yapay zeka modellerini geliştirmek için bir yarış içinde.

Washington, teknolojinin Çin, Rusya ve diğer ülkelerdeki askeri veya istihbarat kurumları tarafından kötüye kullanılabileceği endişesiyle gelişmiş yapay zeka modeli sürümlerine yönelik denetimlerini artırdı.

Çinli yetkililerin de önde gelen teknoloji firmalarıyla, henüz piyasaya sürülmemiş olanlar da dahil olmak üzere Çin'in en gelişmiş yapay zeka modellerine yurt dışından erişimin sınırlandırılması konusunda toplantılar düzenlediği bildirildi.

OpenAI'ın rakibi Anthropic, ABD hükümetinin 12 Haziran'da ulusal güvenlik kaygılarıyla çıkardığı ihracat kontrolü kararının ardından en gelişmiş yapay zeka modelleri olan Mythos 5 ve Fable 5'i tüm kullanıcılar için aniden devre dışı bırakmıştı.

Bu kısıtlamalar, Anthropic firmasının belirli güvenlik önlemlerini uygulamasının ardından geçen hafta kaldırıldı.

OpenAI'ın lansman haberini ilk olarak duyuran Axios, Trump yönetiminin, şirket ile hükümet yetkilileri arasında gerçekleştirilen ek testler ve toplantıların ardından GPT-5.6'nın geniş çaplı dağıtımına onay verdiğini aktardı.

OpenAI, GPT-5.6 modeline erişimi daha önce, bilgileri yetkililerle paylaşılan ve doğrulanmış ortaklardan oluşan küçük bir grupla sınırlandırmıştı.

ChatGPT'nin sahibi olan şirket, salı günü geç saatlerde X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, en yetenekli modeli olan GPT-5.6 Sol ile birlikte daha düşük maliyetli Terra ve Luna modellerini de kullanıma sunacağını bildirdi.

OpenAI, haziran ayı sonlarında modellerin ön gösterimini yaptığında; kodlama, biyoloji ve siber güvenlik alanlarında gelişmiş otonom yeteneklere vurgu yapmıştı.

Şirket o dönemde GPT-5.6 Sol modelinin, ExploitBench siber güvenlik kriterinde Anthropic'in Mythos Preview modeliyle rekabet edebilecek düzeyde olduğunu ifade etmişti.

SpaceXAI firmasıyla Anthropic ve OpenAI'a rakip olan milyarder Elon Musk da bugün yaptığı açıklamada, kendi şirketinin lider modeli Grok 4.5'i kamuoyunun kullanımına sunduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka geliştiricilerinin "kapsam dâhilindeki sınır modelleri" güvenilir ortaklara sunmadan önce 30 güne kadar ABD hükümetine sunmalarını sağlayan gönüllü bir çerçeve oluşturan başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Washington, Anthropic'in Fable modeli üzerindeki ihracat kontrollerini kaldırmış olsa da siber güvenlik uzmanları için tasarlanan Mythos modeli halen yalnızca bazı "güvenilir" ABD kuruluşları tarafından kullanılabiliyor.

Çin'de ise yetkililer, Mythos modelinin yazılım açıklarından yararlanma potansiyelinden ve ABD'nin bu modeli Pekin'in çıkarlarına karşı konuşlandırabileceğinden endişe duyuyor.

Anthropic, herhangi bir yapay zeka modelini güvenlik protokollerinin aşılmasına (jailbreak) karşı tamamen korunaklı hale getirmenin "muhtemelen imkansız" olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.

Kaynak: NTV