“Genç Beyinler Yeni Fikirler Proje Yarışması” cuma günü gerçekleştirilecek

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) ile Türkiye Bilişim Derneği iş birliğinde düzenlenen “Genç Beyinler Yeni Fikirler (GBYF KIBRIS) Proje Yarışması”, cuma günü gerçekleştirilecek.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) ile Türkiye Bilişim Derneği iş birliğinde düzenlenen “Genç Beyinler Yeni Fikirler (GBYF KIBRIS) Proje Yarışması”, cuma günü gerçekleştirilecek.

BTHK’dan yapılan açıklamaya göre, gençlerin girişimcilik kapasitelerinin desteklenmesi ve yenilikçi projelerin teşvik edilmesini amaçlayan etkinlik, Lefke Avrupa Üniversitesi’nde saat 10.00’da açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Etkinlikle, bilişim alanında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin inovatif düşünme becerilerinin geliştirilmesi, yeni fikirlerin ortaya çıkarılması ve nitelikli insan kaynağının sektörle buluşturulması hedefleniyor.

KKTC genelindeki 10 üniversiteden öğrencilerin geliştirdiği projelerin yarışacağı etkinlikte, bilişim teknolojileri ve mühendislik fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin bitirme projeleri değerlendirilecek ve dereceye giren projeler ödüllendirilecek.

Projelerin sektör temsilcileri, yatırımcılar ve ilgili paydaşlara sunulacağı, bu sayede potansiyel iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağlanmasının hedeflendiği de kaydedildi.