Trump ve Netanyahu Tahran'a karşı ortak stratejide anlaştı

Ölümden sonra da çevrim içi: Meta’dan dijital ölümsüzlük patenti

Sosyal medya devi Meta, kullanıcıların ölümünden sonra bile hesaplarını aktif tutabilecek yapay zeka destekli bir sistemin patentini aldı.
 Kullanıcının dilini, tarzını ve etkileşimlerini kopyalayan bu teknoloji; "dijital ölümsüzlük" tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Artık siz çevrim dışı olsanız bile profiliniz sizin yerinize yorum yapıp fotoğraf paylaşabilecek.

Teknoloji dünyasının dev ismi Meta, Facebook, Instagram ve WhatsApp kullanıcılarının gelecek vizyonunu kökten değiştirecek bir hamle yaptı. Şirketin CTO’su Andrew Bosworth adına tescillenen yeni patent; yapay zekanın bir insanın dijital ikizini oluşturarak, o kişi hayatta olmasa bile sosyal medyada varlığını sürdürmesini temel alıyor.

Dijital bir vekil: Davranış simülasyonu nasıl çalışıyor?

Söz konusu sistem, kullanıcının geçmiş paylaşımlarını, yorumlarını, beğeni alışkanlıklarını ve hatta özel mesajlardaki dil kullanımını en ince ayrıntısına kadar analiz ediyor. Elde edilen veriler büyük bir dil modeline aktarılarak, kullanıcıya özgü bir "dijital profil" oluşturuluyor. Bu profil; kişinin iletişim tarzını birebir taklit ederek yeni içerikler üretebiliyor, mesajları yanıtlayabiliyor ve hesabın her daim aktif görünmesini sağlıyor.

 

Sadece ölüm sonrası için değil, mola verenler için de geçerli

Patent dosyasına göre bu teknoloji sadece vefat eden kullanıcılar için tasarlanmadı. Uzun süreli seyahatler, hastalık dönemleri ya da sosyal medyaya bilinçli olarak ara vermek isteyen kişiler de yapay zeka ajanlarını "vekil" tayin edebilecek. Sistem, kullanıcı adına etkileşimleri sürdürerek hesabın sosyal algoritmalardan düşmesini engelleyecek.

Gelecekte sesli ve görüntülü iletişim de mümkün

Meta'nın vizyonu sadece metinlerle sınırlı kalmıyor. Patent dokümanında, bu yapay zeka ajanlarının gelecekte kişinin ses tonunu ve mimiklerini öğrenerek sesli ya da görüntülü etkileşimlere katılabileceği de öngörülüyor. Bu durum, sevdiklerini kaybedenlerin dijital bir simülasyonla görüntülü görüşme yapabilmesi gibi sarsıcı ihtimalleri de beraberinde getiriyor.

 

Etik tartışmaların odağında: Rıza ve dürüstlük

Teknolojinin somutlaşmaya başlaması, beraberinde ciddi etik soruları da getirdi. Bir kullanıcının ölmeden önce bu simülasyona rıza verip vermediği, hesabın yönetiminin kimde olacağı ve en önemlisi, etkileşime giren diğer kişilerin karşılarındakinin bir yapay zeka olduğunu bilip bilmeyeceği tartışılıyor. "Dijital hayaletler" olarak adlandırılan bu profillerin, yas tutma süreçlerini nasıl etkileyeceği ise psikologlar tarafından endişeyle takip ediliyor.

Meta cephesi ise her patentin bir ürüne dönüşmeyeceğinin altını çizerek, bu başvurunun şimdilik sadece bir "fikri mülkiyet koruması" olduğunu vurguluyor.

