Politis anketi: Kıbrıslı Rumların yüzde 54'ü federal çözümü desteklerken, yüzde 28'i karşı çıkıyor

Ankete göre Hristodulidis'in Kıbrıs sorunundaki icraatları yüzde 46 oranında onaylanıyor; yüzde 44 oranına onaylanmıyor

Politis gazetesi, mayıs ayında yapılacak genel seçimler öncesinde “Noverna Analytics” şirketine yaptırdığı anketlere bugün de yer verdi.

Politis gazetesi anketin ikinci bölümünde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, icraatlarına ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra kurumlara duyulan güvene ilişkin sorulara da yer verdi.

KATILIMCILARIN YÜDE 63'Ü, HRİSTODULİDİS'İN İÇ YÖNETİM KONUSUNDAKİ İCRAATLERİNİ ONAYLAMIYOR

Habere göre ankette Hristodulidis’in iç yönetim konusundaki icraatlarını onaylama derecesinin sorulması üzerine katılımcıların yüzde 63’ü onaylamadığını; yüzde 30’u onayladığını kaydetti; yüzde 7’si ise "bilmiyorum/yanıt yok" karşılığını verdi.

KATILIMCILARIN YÜDE 55'İ, HRİSTODULİDİS'İN DIŞ SİYASET KONUSUNDAKİ İCRAATLERİNİ ONAYLIYOR

Hristodulidis’in dış siyasete ilişkin icraatlarını ise katılımcıların yüzde 55’inin onayladığını; yüzde 39’unun onaylamadığını; yüzde 6’sının "bilmiyorum/yanıt yok" dediğini aktaran gazete, Hristodulidis'in Kıbrıs sorunundaki icraatlarının ise yüzde 46 oranında onaylandığını, yüzde 44 oranına onaylanmadığını ; katılımcıların yüzde 10’unun ise "bilmiyorum/yanıt yok" karşılığı verdiğini yazdı.

Hristodulidis'in yolsuzluğun sona erdirilmesi konusundaki icraatlarını ise katılımcıların yüzde 21’i onayladığını; yüzde 72’si onaylamadığını söylerken yüzde 7’si ise "bilmiyorum/yanıt yok" yanıtını verdi.

"Hristodulidis hükümeti döneminde, Anastasiadis hükümetine kıyasla yolsuzluk düzeyinin artıp artmadığı" şeklindeki soruya karşılık ise ankate katılanların yüzde 57’si "aynı kaldı"; yüzde 31’i "arttı", yüzde 10’u "azaldı" cevabını verdi; katılımcıların yüzde 2’si ise "bilmiyorum/yanıt yok" şeklinde karşılık verdi.

KATILIMCILARIN YÜZDE 54'Ü FEDERAL ÇÖZÜMDEN YANA, YÜZDE 28'İ KARŞI

"2017’de Crans Montana’daki son müzakerelerde ele alınan genel şartlar çerçevesinde Kıbrıs sorununda iki kesimli, iki toplumlu federal çözümden yana mısınız veya karşı mısınız ?" şeklindeki soruya karşılık, katılımcıların yüzde 54’ü "federal çözümden yana"; yüzde 28’i "federal çözüme karşı" olduğunu belirtirken yüzde 18’i "bilmiyorum/yanıt yok" şeklinde görüş ortaya koydu.

Habere göre "kurum olarak meclise güveniyor musunuz ?" sorusuna anket katılımcılarının yüzde 53’ü "güvenmiyorum"; yüzde 43’ü "güveniyorum"; yüzde 4’ü "bilmiyorum yanıt yok" yanıtını verdi.

"Meclis tarafından oylanan yasaların toplumun yararına olduğunu düşünüyor musunuz? " şeklindei soruya ise yüzde 46 oranında "az"; yüzde 33 oranında "yeteri kadar"; yüzde 3 oranında "çok"; yüzde 16 oranında "hiç"; yüzde 2 oranında ise "bilmiyorum/yanıt yok" yanıtı verildi.

Ekonomik durum ile ilgili soruların da sorulduğu ankette, son bir yıl içerisindeki şahsi ekonomik durumun sorulması üzerine katılımcıların yüzde 60’ı "aynı"; yüzde 24’ü "daha kötü"; yüzde 15’i "daha iyi"; yüzde 1’i "bilmiyorum/yanıt yok" dedi.

Gelecek bir yıl içerisinde ekonomik duruma ilişkin beklentiye ilişkin soruya ise katılımcıların yüzde 56’sı "aynı"; yüzde 21’i "daha kötü"; yüzde 16’sı "daha iyi"; yüzde 7’si "bilmiyorum/yanıt yok" karlışığı verdi. Ülkenin önümüzdeki bir yıl içindeki ekonomik durumunun nasıl olmasının beklendiğinin sorulması üzerine de anket katılımcılarının yüzde 41’i "aynı"; yüzde 30’u "daha kötü"; yüzde 21’i "daha iyi"; yüzde 8’i ise "bilmiyorum/yanıt yok" cevabını verdi.