Hristodulidis’ten 5 maddelik yol haritası

Kıbrıs sorununa ilişkin Lefkoşa ara bölgede gerçekleştirilen üçlü görüşme, somut bir uzlaşı sağlanmadan tamamlandı. Buna rağmen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada hayal kırıklığı yaşamadığını belirterek, sürecin ilerlemesinin liderlerin Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) konusunda atacağı adımlara bağlı olduğunu vurguladı.

Philenews'de yer alan habere göre görüşme sonrası açıklama yapan Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis de hayal kırıklığı içinde olmadığını ifade ederek, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlatılması ve güven artırıcı önlemler çerçevesinde sunduğu beş maddelik öneri paketini kamuoyuyla paylaştı.

Hristodulidis’in açıkladığı öneriler şu başlıklardan oluştu:

Kıbrıs sorununda çözüm temelinin yeniden teyit edilmesi, Birleşmiş Milletler himayesinde bugüne kadar sağlanan yakınlaşmaların kayıt altına alınması ve her iki tarafça kabul edilen unsurların müzakere belgesinde korunması, Resmî ve çok taraflı bir konferansın ilan edilmesi, Bu konferansta dört yeni geçiş noktasının açılmasının açıklanması ve Kıbrıslı Türklere yönelik bazı tek taraflı güven artırıcı adımların duyurulması, Kıbrıslı Türk Lider Tufan Erhürman ile, BM Temsilcisi Maria Angela Holguin’in katılımı olmaksızın, iki lider olarak yeniden bir araya gelinmesi.

Hristodulidis, siyasi irade gösterilmesi halinde sürecin ilerleyebileceğini savunarak, müzakerelerin yeniden başlamasının tarafların tutumuna bağlı olduğunu dile getirdi.

Öte yandan BM tarafından yapılan açıklamada da, liderlerin görüşlerini ve önerilerini paylaşarak substantif müzakerelerin başlatılmasına yönelik bir yol haritası arayışını sürdürdüğü, ayrıca daha önce masaya konulan güven yaratıcı önlemler listesi üzerinde bazı ilerlemelerin not edildiği belirtildi.

BM açıklamasında, tarafların hem güven artırıcı önlemler hem de kapsamlı müzakerelerin başlatılması yönündeki çabalarını sürdüreceği vurgulandı.