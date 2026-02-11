  • BIST 12433.5
Erhürman, Guterres ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York’ta bir araya geldi.
Erhürman, Guterres ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York’ta BM Merkezi’nde yaptığı görüşme olumlu bir havada gerçekleşti.

Görüşmede, Kıbrıs sorunu başta olmak üzere güncel ve bölgesel gelişmeler ele alınırken, Cumhurbaşkanı Erhürman çözüm sürecine ilişkin daha önce kamuoyuyla paylaştığı dört maddelik metodolojisini ve güven yaratıcı konulara ilişkin yaşanan son gelişmeleri de Guterres’e aktardı. Cumhurbaşkanı ayrıca, Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı haksız ve gayri yasal izolasyonun daha fazla gecikmeden kaldırılması gerektiğini hatırlattı.

Erhürman'a görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ, KKTC New York Temsilcisi Büyükelçi Murat Soysal ve Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve Dış İlişkiler Danışmanı İpek Borman eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, temaslarının ardından 12 Şubat Perşembe günü saat 20.30’da adaya dönecek. Erhürman, Ercan Havalimanı’na varışının ardından görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı bir basın toplantısı düzenleyecek.

