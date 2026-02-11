Greve BOYKOT ekleniyor... Pepsi ürünleri boykot ediliyor...

Dev-İş’e bağlı Emek-İş Sendikası’nda örgütlenen Ektam çalışanlarının işten durdurulmasına yönelik karar, sendikaların tepkisine yol açtı. KTAMS, DAÜ-SEN ve TIP-İŞ yaptıkları ayrı açıklamalarla hem işten çıkarmaları kınadı hem de yetkilileri çözüm üretmeye davet etti.

KTAM'DAN Ektam ÜRÜNLERİNE BOYKOT ÇAĞRISI

KTAMS Başkanı Güven Bengihan imzasıyla yapılan açıklamada, iş güvencesi ve yasal hakları için örgütlenen Ektam emekçilerinin işten durdurulmasının kabul edilemez olduğu belirtilerek, emekçilerle uzlaşı sağlanıncaya kadar Ektam ürünlerinin boykot edileceği kamuoyuna duyuruldu.

DAÜ-SEN'DEN UZLAŞI ÇAĞRISI

DAÜ-SEN ise Ektam Kıbrıs’ı diyaloğa ve uzlaşıya çağırarak, Toplu İş Sözleşmesi’nin uygar çalışma hayatının temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Açıklamada, emekçilerin anayasal hakkı olan örgütlenme ve toplu sözleşme talebine işten çıkarma ile karşılık verilmesinin büyük bir hata olduğu ifade edildi. Verimlilik ve sürdürülebilirliğin, çalışan haklarıyla çelişmediği; aksine kurumsal aidiyet ve çalışan memnuniyetinin başarının temel unsurları olduğu kaydedildi. Hükümet ve Çalışma Bakanlığı da tüm yasal yetkilerini kullanarak soruna acil çözüm üretmeye davet edildi.

TIP-İŞ'TEN EKTAM ÇALIŞANLARINA DESTEK

TIP-İŞ Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Ektam çalışanlarının “insanca çalışma koşulları, güvenceli istihdam ve sendikal hakların tanınması” talebiyle yürüttüğü mücadelenin desteklendiği belirtildi. Örgütlenme, toplu sözleşme ve grev haklarının demokratik toplum düzeninin vazgeçilmez unsurları olduğu vurgulanan açıklamada, bu hakların görmezden gelinmesinin yalnızca ilgili işyerini değil, tüm çalışma yaşamını ve toplumsal adalet duygusunu zedelediği ifade edildi.