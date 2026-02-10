  • BIST 12433.5
  • Altın 7089.98
  • Dolar 43.629
  • Euro 51.969
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAABD’den vatandaşlarına tekrar “İran’ı hemen terk edin” çağrısı

Erkek doğum kontrol hapı gerçek oluyor: Bilim dünyası 2027 için gün sayıyor!

» »
Hormon dengesini bozmadan sperm üretimini geçici olarak durduran yeni nesil erkek doğum kontrol yöntemleri klinik testlerde başarı sağlarken, hap ve jel implantların önümüzdeki yıllarda yaygın kullanıma girmesi bekleniyor.
Erkek doğum kontrol hapı gerçek oluyor: Bilim dünyası 2027 için gün sayıyor!

Bilim dünyası, modern tıbbın en büyük eksikliklerinden biri olarak görülen "erkek doğum kontrol yöntemleri" konusunda nihayet somut adımlar atmayı başardı. Mevcut yöntemlerin çoğunlukla kadınlara odaklandığı doğum kontrolü alanında, erkekler için geliştirilen ve hormon dengesini bozmayan yeni nesil haplar ile jel implantlar testleri başarıyla geçiyor. Özellikle sperm üretimini geçici olarak durduran YCT-529 gibi yöntemler, erkeklere yan etkisiz korunma imkanı tanımaya hazırlanıyor.

Hormonları bozmadan koruyan yeni "akıllı hap"

Erkek doğum kontrolü denince akla gelen en güçlü aday olan YCT-529, vücudun hormon dengesine dokunmadan sadece sperm üretimini durduruyor. Vitamin A bağımlı bir proteini hedef alan bu yöntem; ne libidoyu düşürüyor ne de ruh halini etkiliyor. Farelerde %99 etkili olduğu kanıtlanan bu hapın, klinik testlerin tamamlanmasının ardından 2027-2029 yılları arasında eczane raflarındaki yerini alması bekleniyor.

2026'nın sürprizi: "Plan A" ile uzun süreli koruma

Hap beklemek istemeyenler için çok daha yakın bir tarih var. 2026 yılında piyasaya çıkması beklenen "Plan A" (Vasalgel), vücuda enjekte edilen bir jel sayesinde spermlerin geçişini engelliyor. Bir kez uygulandığında aylarca hatta yıllarca koruma sağlayan bu yöntem, istendiği zaman doktor müdahalesiyle tamamen geri döndürülebiliyor. "Geçici vazektomi" olarak adlandırılan bu teknoloji, cerrahi işlem gerektirmemesiyle dikkat çekiyor.

Kas yapısını ve cinsel isteği etkilemiyor

Erkeklerin en büyük korkusu olan "erkeklik hormonlarının zarar görmesi" riski, yeni nesil yöntemlerle ortadan kalkıyor. Hem YCT-529 hapı hem de ADAM adı verilen jel implantlar, testosteron seviyelerine müdahale etmiyor. Bu sayede kullanıcılar kas kütlesi kaybı, sivilcelenme veya cinsel isteksizlik gibi eski tip hormonal ilaçların yan etkilerinden korunmuş oluyor.

Doğum kontrolünde "sorumluluk paylaşımı" dönemi

Bilim insanları, bu gelişmelerin sadece birer ilaç olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir devrim olduğunu vurguluyor. Yıllardır kadınların omuzlarında olan doğum kontrol sorumluluğu, bu yeni ve kolay erişilebilir yöntemlerle birlikte artık erkekler tarafından da paylaşılabilecek. Yapılan anketler, özellikle genç erkeklerin bu sorumluluğu almaya ve yeni yöntemleri kullanmaya son derece istekli olduğunu gösteriyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İspanya'da araştırmacılar farelerde pankreas kanserini tedavi etti01 Şubat 2026 Pazar 18:36
  • 430 bin yıllık değnek bulundu01 Şubat 2026 Pazar 18:12
  • İnsan mutluluktan neden ağlar?01 Şubat 2026 Pazar 15:24
  • Fransa'nın son gazete satıcısı liyakat nişanına layık görüldü01 Şubat 2026 Pazar 13:54
  • Ebeveyn ekrana baktıkça çocuk görünmez hissediyor01 Şubat 2026 Pazar 13:37
  • Yedi günde mutluluğa ulaşma rehberi01 Şubat 2026 Pazar 11:22
  • Lifli besinler beynimizi nasıl koruyor, ne kadar tüketmemiz lazım?01 Şubat 2026 Pazar 11:17
  • “Lefkoşa Belediye Orkestrası ile Orkestrayı Tanıyalım” Etkinlikleri başladı26 Ocak 2026 Pazartesi 12:50
  • "Gıda güvenliği alarm veriyor”19 Ocak 2026 Pazartesi 16:32
  • Kahve Dünyası Lefkoşa Maratonu geliri, Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği’ne teslim edildi19 Ocak 2026 Pazartesi 15:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti