İspanya'da kaybolan kedi, dört ayda 250 kilometre yürüyüp Fransa'daki sahibine ulaştı

İspanya seyahati sırasında sahiplerini kaybeden ‘Filou’ adlı bir kedi, onlara yeniden ulaşmak için yaklaşık 250 kilometre yol kat etti.
Le Parisien’in haberine göre Évelyne ve Patrick Sire çifti, karavanlarıyla İspanya’da seyahat ediyordu. Barcelona ile Girona arasındaki Maçanet de la Selva’da araçlarına benzin doldururken kedileri Filou, karavanın açık camından kaçtı.

Ancak çift, Filou’nun kayboluşunu ertesi sabah fark etti. O andan itibaren geri dönüp yetkililere haber verdiler, fotoğraflar dağıttılar, çevreyi uzun süre aradılar ama Filou’ya ulaşamadılar. Nihayetinde kediyi bulamayacaklarını kabullendiler.

Sonra 8 Ocak’ta, Sire çiftinin yaşadığı Olonzac’e bir kilometre ötedeki komşu bir köy olan Homps’da yaşayan Hélène Tisseyre adlı bir kantin müdürü, kapısının önünde zayıf ve güçsüz bir kediyle karşılaştı. Ona yemek vermeye başladı ve kedi bir süre evinde yaşadı. Öksürüğü için veterinere götürdü. Ardından üzerindeki mikroçipten Filou’nun ailesinin adresinin Olanzac olduğunu gördü.

Bunun üzerine Hélène Tisseyre, Sire çiftinin kapısını çaldı ve Filou uzun bir yolculuğun sonunda ailesiyle buluştu.

Évelyne Sire, şu anda Filou’nun yolculuk sürecini keşfetmek istediklerini onu gören, besleyen ya da barındıran kişileri aradıklarını söyledi. Sire, “Filou’nun çok yeteneği var ama yolculuklarını anlatma yeteneği yok” dedi.

yolll.png

