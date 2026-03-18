Yeni YKP Sekretaryası seçildi

16. Kurultay sonrası YKP Parti Meclisi ilk toplantısı 17 Mart, Salı günü gerçekleşti. Toplantıda Parti Sekretaryası ve Parti Denetleme Kurulu üyeleri de belirlendi.
 Sekretarya üyeliğine Murat Kanatlı, İsmet Özgüren, Kemal Güçveren, Gülay Kaşer ve Halil Karapaşaoğlu seçildi...

Sekretarya dün toplanarak kendi içinde görev bölümü de yaptı… Görev bölümünde Murat Kanatlı Genel Sekreterliğe, Halil Karapaşaoğlu Örgütlenme Sekreterliğine, Gülay Kaşer Sosyal İlişkiler Sekreterliğine, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Sekreterliğine İsmet Özgüren ve Kemal Güçveren de Mali Sekreterliğe getirildi.

Parti Denetleme Kurulu üyeleri ise Halil Paşa ve Emir Taşçıoğlu oldu…

