Zeytinyağı analizi: 38 numunenin tümü kriterlere uygun bulundu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 18 Aralık 2025 – 10 Nisan 2026 tarihleri arasında pazar, otel ve marketlerde zeytinyağı piyasa denetimi yapıldı.

Denetimlerde, kayıtlılık, etiket ve hijyen kuralları değerlendirildi, tağşiş analizi için 38 zeytinyağından numune alındı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ndeki Zeytin ve Zeytin Ürünleri Analiz Laboratuvarı’nda yapılan değerlendirmeye göre, 38 zeytinyağı numunesinin 38’ i de kriterlere uygun (tağşişli değil) bulundu.