BM girişimi sonrası Lefkoşa’daki ayrımcı tabelalar ve jiletli teller kaldırıldı

Gazeteci David Castillo’nun Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi nezdindeki girişimlerinin ardından, Lefkoşa’nın güneyindeki kontrol noktalarında bulunan ayrımcı tabelalar ile bazı bölgelerdeki jiletli tel engeller kaldırıldı.
Gazeteci David Castillo, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi nezdinde Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti aleyhine yaptığı resmi şikâyetler ve hukuki girişimlerin ardından, Lefkoşa’nın güneyindeki kontrol noktalarında bulunan ayrımcı tabelaların kaldırıldığını açıkladı.

Castillo ayrıca, "Axiotheas Caddesi" ve "Giagia Victoria Çocuk Parkı" gibi yerleşim bölgelerinde bulunan jiletli tel engellerin de kaldırılması yönünde karar alındığını belirtti.

Castillo tarafından yapılan açıklamada, söz konusu yapıların eşitlik ve ayrımcılık yasağı ilkelerine aykırı olduğu savunularak, aylar boyunca bölge sakinleri ve ziyaretçiler açısından güvenlik riski oluşturduğu ifade edildi.

Sürecin, hukuki girişimler, kamuoyu baskısı ve uluslararası kurumlara yapılan başvurular sonucunda ilerlediği kaydedilen açıklamada, Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı’nın Castillo ile yaptığı röportaj sırasında verdiği kaldırma sözünün yerine getirilmemesi sonrası girişimlerin hız kazandığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi’nin müdahalesinin ardından Rum Yönetimi’nin uyarıları dikkate aldığı ve ilgili unsurların kaldırıldığı ifade edildi.

David Castillo açıklamasında, “Bugün Lefkoşa, temel hakların kararlı biçimde savunulması sayesinde daha güvenli bir şehir haline gelmiştir. Bu zafer, kararlılık ve uluslararası hukuki mekanizmaların kullanımının gerçek değişim yaratabileceğini göstermektedir” dedi.

Açıklamada ayrıca, Güney Lefkoşa Belediye Başkanı Charalambos Prountzos’un süreç boyunca yapılan uyarılara rağmen iş birliği yapmadığı öne sürüldü. Castillo’nun belediye başkanına kişisel mektup da gönderdiği belirtildi.

Söz konusu gelişmenin, adada insan haklarının savunulması açısından önemli bir emsal oluşturduğu ifade edildi.

