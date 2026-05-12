  • BIST 14992.4
  • Altın 6860.5
  • Dolar 45.3955
  • Euro 53.3726
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKARusya: Ukrayna’da geçici ateşkesi yürürlüğe koyuyoruz

Paşaköy’de çöplük alanda çıkan yangında yaklaşık 50 dönümlük arazi zarar gördü

» »
Paşaköy’ün güneyindeki çöplük alanda çıkan yangında yaklaşık 50 dönümlük arazi içerisindeki çöpler, kuru otlar ve ağaçlar zarar gördü.
Paşaköy’de çöplük alanda çıkan yangında yaklaşık 50 dönümlük arazi zarar gördü

Paşaköy’ün güney kısmında bulunan çöplük alanda çıkan yangında yaklaşık 50 dönümlük arazi zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yangın 11 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.00 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir sebeple meydana geldi.

Yangın sonucu, arazi içerisinde bulunan çöpler, kuru otlar, maki bitki örtüsü, 20 çam ağacı ile muhtelif sayıda akasya ağacının yanarak zarar gördüğü belirtildi.

Yangının, İtfaiye Ekipleri ile askeri personelin ortak müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldüğü kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Lefkoşa, Gazimağusa ve İskele’de üç ayrı trafik kazası...11 Mayıs 2026 Pazartesi 18:35
  • Başbakan Üstel: Fedakarlık gerekiyorsa ilk imzayı ben atıyorum11 Mayıs 2026 Pazartesi 18:30
  • Bafra’da insan kaçakçılığı: 6 kişi tutuklandı11 Mayıs 2026 Pazartesi 18:25
  • Kayıp olarak aranan Ergün İsmail Soyer ile Ahmet Kiriş bulundu11 Mayıs 2026 Pazartesi 18:23
  • Sahte pasaportla ülkeye giriş yapan kişi tutuklandı11 Mayıs 2026 Pazartesi 18:17
  • Meclis Genel Kurulu sona erdi11 Mayıs 2026 Pazartesi 18:13
  • Üstel, siyasilerden yüzde 10 kesinti için ilk imzayı attı!11 Mayıs 2026 Pazartesi 17:21
  • Çavuşoğlu: Çocuk Şenliği, geleceğin öğretmenleri için deneyim sunuyor11 Mayıs 2026 Pazartesi 17:17
  • Meclis’te bütçe gerilimi: İncirli'den hükümete "yüzme bilmiyor, boğuluyor" eleştirisi11 Mayıs 2026 Pazartesi 17:04
  • Meclis, Türkiye ile çalışma ve sosyal güvenlik işbirliği anlaşmasını onayladı11 Mayıs 2026 Pazartesi 17:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti