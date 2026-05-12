Paşaköy’de çöplük alanda çıkan yangında yaklaşık 50 dönümlük arazi zarar gördü

Paşaköy’ün güney kısmında bulunan çöplük alanda çıkan yangında yaklaşık 50 dönümlük arazi zarar gördü.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yangın 11 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.00 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir sebeple meydana geldi.
Yangın sonucu, arazi içerisinde bulunan çöpler, kuru otlar, maki bitki örtüsü, 20 çam ağacı ile muhtelif sayıda akasya ağacının yanarak zarar gördüğü belirtildi.
Yangının, İtfaiye Ekipleri ile askeri personelin ortak müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldüğü kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.