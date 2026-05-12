BM raportörlerinin “Imagine” programına yönelik engellere tepkisi

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki 3 raportörün, “Imagine” programının engellenmesiyle ilgili endişe belirttiği ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e konuyla ilgili mektup gönderdiği bildirildi.

Politis gazetesi, raportörlerin 4 Mart’ta gönderdiği ve yanıtlanması için 60 günlük süre tanıdığı mektubunda, cevapların BM’nin raporlama sistemi aracılığıyla yayınlanacağını belirttiklerini, ancak şu ana kadar mektuba herhangi bir yanıt verilmediğini yazdı.

Gazete, raportörlerin, “Imagine” programının geleceğiyle ilgili endişe belirttiklerini ve iki toplum arasında güven ortamı yaratma çabasında sağlanan ilerlemenin durması tehlikesine işaret ettiklerini kaydetti.

Haberde, raportörlerin, “Imagine” programının BM raporlarında ana güven yaratıcı önlem olarak tanındığını anımsattığı belirtildi.

Gazete, Rum tarafına gönderilen mektupta, Rum Eğitim Bakanlığı’nın okullara, 2025-2026 akademik yılında “Imagine” programının faaliyetlerine katılım için göndermesi gereken genelgenin oldukça gecikmeli olarak, 18 Şubat’ta gönderildiğinden ve ilk defa böyle bir gecikme yaşandığından bahsedildiğini yazdı.

Habere göre mektupta, birtakım yanlış bilgilendirmelerden ve gerek program gerekse öğrencilerin iki toplumlu ziyaretleri aleyhinde bölücü söylemlerden bahsedilirken, Rum tarafındaki bazı basın-yayın organlarının, kamuoyunda tanınan kişilerin, siyasetçilerin ve milliyetçi grupların, adanın kuzeyine yapılacak ziyaretlerle ilgili yanıltıcı bilgiler verdiği ifade edildi.

Gazete, raportörlerin Hristodulidis’ten, Eğitim Bakanlığı’nın genelgesinin neden geciktiğine, yanlış bilgilendirmeler ile düşmanlık söylemlerine karşı ne gibi tedbirler alındığına, Eğitim Teknik Komitesi’nin tavsiyelerinin uygulanmasında ne kadar ilerleme sağlandığına ve şiddetin tekrarlanmaması ile ciddi insan hakları ihlallerine yönelik kurumsal reformlara dair izahat istediğini yazdı.

Erhürman'a gönderilen mektupta ise, Kıbrıs Türk tarafının programa katılımının 2022 yılının Ekim ayından itibaren askıya alınmasına odaklanıldığını kaydeden gazete, uzmanların, Türk tarafının, programın “egemen eşitlik” ve “iki ayrı devlet” politikasıyla "çelişen unsurlarına" atıfta bulunan bir genelgeyle programa katılımını askıya aldığının hatırlatıldığını belirtti.

Mektupta ayrıca, programın okullara dönmediğine dikkat çekilerek, Türk tarafından bunun nedenlerini açıklaması talep edilirken, Erhürman’dan da söz konusu kararı gözden geçirip geçirmediğini ve şiddet olayları ile ciddi insan hakları ihlallerinin tekrarlanmasını önlemek için eğitim ve kültür alanlarında hangi önlemlerin alındığını açıklaması istendi.